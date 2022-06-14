Экс-мэр из ХМАО решил отдохнуть от политики

Экс-глава Советского района Игорь Набатов пока не стремится снова выходить на работу Фото: Владимир Жабриков © URA.RU

Экс-глава Советского района Игорь Набатов после отставки осенью 2021 года решил сделать перерыв и пока не занимается поисками новой работы. Эту информацию URA.RU подтвердил сам бывший чиновник.

«За мою карьеру на муниципальных должностях, а я избирался три раза, эта работа предполагала большую ответственность и полную самоотдачу. Заниматься личными делами времени не оставалось, вообще. Накопилось много проблем, есть имущественные дела, например, которые требуют оформления и приведения в порядок. Я взял паузу до осени, как минимум, а может и до конца года. Я достиг пенсионного возраста, поэтому мне достаточно комфортно», — сообщил Набатов.

Он также добавил, что пока не размышлял о том, в какой сфере хотел бы продолжить карьеру. «Место моего жительства — город Советский. Но ареал жизненного обитания — Екатеринбург, Тюмень, Советский. Я легкий на ногу, для меня поднять и куда-то переехать — не проблема», — добавил экс-глава Советского района.

Ранее URA.RU сообщало, что экс-главе Советского района отказали в предоставлении муниципальной пенсии. При положительном решении вопроса он бы получал дополнительные ежемесячные выплаты из местного бюджета.