Тюменцы устроили огромные очереди в закрывающихся «Мегамартах»

14 июня 2022 в 22:58 Размер текста - 17 +

Тюменцы торопятся купить товары в «Мегамарте» из-за объявленного закрытия магазинов Фото: Владимир Жабриков © URA.RU Тюменцы создали огромные очереди в гипермаркетах «Мегамарта». Это случилось из-за их закрытия и объявленной распродажи товаров. «Скидки до 40%, в том числе на алкоголь! У кассы огромная очередь. Продажа алкоголя разрешена до 21 часа, и покупатели боятся, что не успеют. Люди кричат на продавцов», — сообщает корреспондент 72.RU, находившаяся в одном из магазинов. По его словам, тюменцы скупают практически все товары. Ажиотаж наблюдается в двух магазинах на улицах Осипенко и Розы Трениной. Ранее URA.RU сообщало о планах ритейлера «Магнит» закрыть гипермаркеты «Мегамарт». В декабре прошлого года стало известно, что на их месте откроются собственные суперсторы «Магнит Экстра» и «Магнит Семейный». Тысячи тюменцев читают наши новости в телеграме! Присоединяйтесь и вы — подписывайтесь на канал «Темы Тюмени» .

Тюменцы создали огромные очереди в гипермаркетах «Мегамарта». Это случилось из-за их закрытия и объявленной распродажи товаров. «Скидки до 40%, в том числе на алкоголь! У кассы огромная очередь. Продажа алкоголя разрешена до 21 часа, и покупатели боятся, что не успеют. Люди кричат на продавцов», — сообщает корреспондент 72.RU, находившаяся в одном из магазинов. По его словам, тюменцы скупают практически все товары. Ажиотаж наблюдается в двух магазинах на улицах Осипенко и Розы Трениной. Ранее URA.RU сообщало о планах ритейлера «Магнит» закрыть гипермаркеты «Мегамарт». В декабре прошлого года стало известно, что на их месте откроются собственные суперсторы «Магнит Экстра» и «Магнит Семейный».