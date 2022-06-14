Глава Брянской области: село Займище обстреляли «Точкой-У»

15 июня 2022 в 01:31 Размер текста - 17 +

По селу Займище нанесен удар «Точкой-У» со стороны Украины, заявил Александр Богомаз (архивное фото) Фото: Эдуард Корниенко © URA.RU новость из сюжета Спецоперация РФ на Украине Обстрел села Займище в Брянской области со стороны Украины был произведен с помощью ракеты «Точка-У». Об этом заявил губернатор региона Александр Богомаз в эфире телеканала «Россия-24». «Как говорят военные, нанесен был удар „Точкой-У“», — передает слова Александра Богомаза ТАСС. Он отметил, что в Займище целый день работает оперативно-следственная группа, а также по факту обстрела было возбуждено уголовное дело. Губернатор подчеркнул, что удар производился по жилому массиву. В Займище не расположены военные объекты, объяснил он. Кроме того, глава Брянской области отметил, что жизни пострадавших в результате обстрела ничего не угрожает, всем им была оказана медицинская помощь. Также Богомазов заявил, что все люди, понесшие ущерб из-за этой атаки получат компенсации материального ущерба. Ранее сообщалось, что со стороны Украины был нанесен удар по селу Займище. Также во вторник был обстрелян город в Брянской области, расположенный в 50 километрах от границы с Украиной. 12 июня в Брянской области попытались взорвать крупнейший в мире нефтепровод «Дружба». Россия начала специальную операцию по демилитаризации и денацификации Украины 24 февраля. Президент России Владимир Путин заявил, что это вынужденное решение, необходимое для защиты жителей Донбасса от геноцида. Глава государства отметил, что ВСУ регулярно проводили в Донбассе карательные операции.

Обстрел села Займище в Брянской области со стороны Украины был произведен с помощью ракеты «Точка-У». Об этом заявил губернатор региона Александр Богомаз в эфире телеканала «Россия-24». «Как говорят военные, нанесен был удар „Точкой-У“», — передает слова Александра Богомаза ТАСС. Он отметил, что в Займище целый день работает оперативно-следственная группа, а также по факту обстрела было возбуждено уголовное дело. Губернатор подчеркнул, что удар производился по жилому массиву. В Займище не расположены военные объекты, объяснил он. Кроме того, глава Брянской области отметил, что жизни пострадавших в результате обстрела ничего не угрожает, всем им была оказана медицинская помощь. Также Богомазов заявил, что все люди, понесшие ущерб из-за этой атаки получат компенсации материального ущерба. Ранее сообщалось, что со стороны Украины был нанесен удар по селу Займище. Также во вторник был обстрелян город в Брянской области, расположенный в 50 километрах от границы с Украиной. 12 июня в Брянской области попытались взорвать крупнейший в мире нефтепровод «Дружба». Россия начала специальную операцию по демилитаризации и денацификации Украины 24 февраля. Президент России Владимир Путин заявил, что это вынужденное решение, необходимое для защиты жителей Донбасса от геноцида. Глава государства отметил, что ВСУ регулярно проводили в Донбассе карательные операции.