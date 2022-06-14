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Житель ЯНАО лишился автомобиля Toyota за неоплаченные штрафы

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ФСИН. Москва, фсин россии, фсин, федеральная служба судебных приставов
У должника было 209 неоплаченных штрафов Фото:

Судебные приставы арестовали и продали автомобиль Toyota Land Cruiser, который принадлежал жителю Нового Уренгоя (ЯНАО). У должника было 209 неоплаченных штрафов на общую сумму 533 тысячи рублей, сообщили в пресс-службе УФССП России по ЯНАО.

«Мужчина отказался добровольно погасить задолженность и избегал встречи с судебными приставами. В ходе проверки имущественного положения нерадивого гражданина установлено, что он имеет в собственности автомобиль Toyota Land Cruiser 100. В настоящее время имущество реализовано в полном объеме», — сообщили в УФССП.

Задолженность погашена, в том числе уплачены штрафы и исполнительский сбор. Исполнительные производства закрыты.

Ранее URA.RU сообщало, что в Ноябрьске судебные приставы взыскали с должника по алиментам 370 тысяч рублей. На его автомобиль ввели запрет регистрационных действий.

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Судебные приставы арестовали и продали автомобиль Toyota Land Cruiser, который принадлежал жителю Нового Уренгоя (ЯНАО). У должника было 209 неоплаченных штрафов на общую сумму 533 тысячи рублей, сообщили в пресс-службе УФССП России по ЯНАО. «Мужчина отказался добровольно погасить задолженность и избегал встречи с судебными приставами. В ходе проверки имущественного положения нерадивого гражданина установлено, что он имеет в собственности автомобиль Toyota Land Cruiser 100. В настоящее время имущество реализовано в полном объеме», — сообщили в УФССП. Задолженность погашена, в том числе уплачены штрафы и исполнительский сбор. Исполнительные производства закрыты. Ранее URA.RU сообщало, что в Ноябрьске судебные приставы взыскали с должника по алиментам 370 тысяч рублей. На его автомобиль ввели запрет регистрационных действий.
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