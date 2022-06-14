Певцу не понравились вопросы про веер-меч и букет на казахской свадьбе Фото: Антон Белицкий/ТАСС

Свердловский композитор и исполнитель собственных песен Юрий Лоза наехал на телевизионный клуб «Что? Где? Когда?» из-за странных вопросов, встречающихся в телеигре. Об этом артист написал в своем telegram-канале.

«Я переключал каналы, знал, что на „Первом“ идет „Что? Где? Когда?“ и не хотел включать, чтобы не раздражаться по пустякам. Но сделал это, и нарвался на два дебильных вопроса: про веер, который во время дождя превращается в меч и букет невесты, помогающий жениху на казахской свадьбе в обгладывании шейной кости барана. Отсюда у меня вопрос — на этой передаче остался хоть кто-то с головой, или всех толковых давно уволили?», — говорится в сообщении.

«Что? Где? Когда?» — советская и российская интеллектуальная телевизионная игра, телевизионный интеллектуальный клуб знатоков. Игроки зарабатывают деньги своим умом, отвечая на вопросы телезрителей.

Ранее URA.RU сообщало, что Юрий Лоза призвал премьера России Михаила Мишустина отказаться от англицизмов. А также категорично высказался об украинцах, жаждущих перебраться в Европу. Он заявил, что будет хорошо, если все украинцы отправятся туда. Также певец не остался в стороне от семейного вопроса, сказав, что в России нет счастливых семей.

Скрин поста из telegram-канала Лозы