В Херсоне назвали истерикой заявления Зеленского

15 июня 2022 в 08:11 Размер текста - 17 +

Владимир Зеленский пообещал установить контроль над Херсоном Фото: Официальный сайт президента Украины новость из сюжета Спецоперация РФ на Украине Заявления президента Украины Владимира Зеленского о планах вернуть под контроль Херсонскую область являются истерикой. С таким заявлением выступил замглавы военно-гражданской администрации Херсонской области Кирилл Стремоусов. «Все эти угрозы выглядят глупо. И честно говоря, уже не смешно. Все это останется на уровне простых заявлений. Это бессмысленные истерики и конвульсии фашистского режима. Херсонская область — исконно русская земля, которая уже в ближайшее время станет субъектом Российской Федерации», — сказал Стремоусов в интервью РИА «Новости». Он также отметил, что жители региона подтвердят это на плебисците в этом году. Стремоусов назвал президента Украины неадекватным. Ранее Зеленский сказал, что вернет контроль над Херсонской и Запорожской областями, а также Крымом и Донбассом. Российская армия взяла под контроль большую часть Запорожья и Херсонской области в ходе спецоперации РФ на Украине, начатой 24 февраля. Власти Запорожской области планируют вернуть полный контроль над регионом, сообщает «Национальная служба новостей» со ссылкой на слова члена главного совета военно-гражданской администрации региона Владимира Рогова. Узнавайте все важные новости дня о спецоперации в Украине за две минуты. Подпишитесь на наш дайджест!

Заявления президента Украины Владимира Зеленского о планах вернуть под контроль Херсонскую область являются истерикой. С таким заявлением выступил замглавы военно-гражданской администрации Херсонской области Кирилл Стремоусов. «Все эти угрозы выглядят глупо. И честно говоря, уже не смешно. Все это останется на уровне простых заявлений. Это бессмысленные истерики и конвульсии фашистского режима. Херсонская область — исконно русская земля, которая уже в ближайшее время станет субъектом Российской Федерации», — сказал Стремоусов в интервью РИА «Новости». Он также отметил, что жители региона подтвердят это на плебисците в этом году. Стремоусов назвал президента Украины неадекватным. Ранее Зеленский сказал, что вернет контроль над Херсонской и Запорожской областями, а также Крымом и Донбассом. Российская армия взяла под контроль большую часть Запорожья и Херсонской области в ходе спецоперации РФ на Украине, начатой 24 февраля. Власти Запорожской области планируют вернуть полный контроль над регионом, сообщает «Национальная служба новостей» со ссылкой на слова члена главного совета военно-гражданской администрации региона Владимира Рогова.