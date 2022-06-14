14 июня 2022

В Херсоне назвали истерикой заявления Зеленского

© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
Официальный сайт президента Украины. Москва, зеленский владимир
Владимир Зеленский пообещал установить контроль над Херсоном Фото:
новость из сюжета
Спецоперация РФ на Украине

Заявления президента Украины Владимира Зеленского о планах вернуть под контроль Херсонскую область являются истерикой. С таким заявлением выступил замглавы военно-гражданской администрации Херсонской области Кирилл Стремоусов.

«Все эти угрозы выглядят глупо. И честно говоря, уже не смешно. Все это останется на уровне простых заявлений. Это бессмысленные истерики и конвульсии фашистского режима. Херсонская область — исконно русская земля, которая уже в ближайшее время станет субъектом Российской Федерации», — сказал Стремоусов в интервью РИА «Новости». Он также отметил, что жители региона подтвердят это на плебисците в этом году. Стремоусов назвал президента Украины неадекватным.

Ранее Зеленский сказал, что вернет контроль над Херсонской и Запорожской областями, а также Крымом и Донбассом. Российская армия взяла под контроль большую часть Запорожья и Херсонской области в ходе спецоперации РФ на Украине, начатой 24 февраля. Власти Запорожской области планируют вернуть полный контроль над регионом, сообщает «Национальная служба новостей» со ссылкой на слова члена главного совета военно-гражданской администрации региона Владимира Рогова.

Узнавайте все важные новости дня о спецоперации в Украине за две минуты. Подпишитесь на наш дайджест!

Заявления президента Украины Владимира Зеленского о планах вернуть под контроль Херсонскую область являются истерикой. С таким заявлением выступил замглавы военно-гражданской администрации Херсонской области Кирилл Стремоусов. «Все эти угрозы выглядят глупо. И честно говоря, уже не смешно. Все это останется на уровне простых заявлений. Это бессмысленные истерики и конвульсии фашистского режима. Херсонская область — исконно русская земля, которая уже в ближайшее время станет субъектом Российской Федерации», — сказал Стремоусов в интервью РИА «Новости». Он также отметил, что жители региона подтвердят это на плебисците в этом году. Стремоусов назвал президента Украины неадекватным. Ранее Зеленский сказал, что вернет контроль над Херсонской и Запорожской областями, а также Крымом и Донбассом. Российская армия взяла под контроль большую часть Запорожья и Херсонской области в ходе спецоперации РФ на Украине, начатой 24 февраля. Власти Запорожской области планируют вернуть полный контроль над регионом, сообщает «Национальная служба новостей» со ссылкой на слова члена главного совета военно-гражданской администрации региона Владимира Рогова.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Система Orphus

{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
Загрузка...