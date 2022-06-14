14 июня 2022

Челябинского школьника выгнали с ЕГЭ за мобильный телефон

© Служба новостей «URA.RU»
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ЕГЭ. Курган, егэ, экзамен, школа
С телефоном молодого человека поймали во время сдачи биологии (фото из архива) Фото:

В Челябинской области во время проведения Единого государственного экзамена (ЕГЭ) выпускника 11-го класса удалили с экзамена по биологии. Как сообщили URA.RU в региональном министерстве образовании, у молодого человека был обнаружен мобильный телефон.

«Во время проведения экзамена запрещено использование средств связи, фото-, аудио- и видеоаппаратуры, справочных материалов, письменных заметок и иные средства хранения и передачи информации. Если участника ловят с мобильным телефоном или шпаргалками, то результаты аннулируются. Сдать ЕГЭ выпускник сможет только в следующем году», — заявили URA.RU в пресс-службе минобра.

В ведомстве отмечают, что в целом ЕГЭ по биологии прошло в штатном режиме. Для организации экзамена было задействовано 60 пунктов проведения экзамена.

В экзамене по биологии приняли участие 2 тыс. 412 человек. Установленный минимальный балл на ЕГЭ по биологии, ниже которого вузы не могут устанавливать проходной порог для абитуриентов, составляет 36 баллов.

Ранее в регионе двух участников ЕГЭ удалили с экзамена по обществознанию без права пересдачи в этом году. У выпускников были обнаружены шпаргалки.

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В Челябинской области во время проведения Единого государственного экзамена (ЕГЭ) выпускника 11-го класса удалили с экзамена по биологии. Как сообщили URA.RU в региональном министерстве образовании, у молодого человека был обнаружен мобильный телефон. «Во время проведения экзамена запрещено использование средств связи, фото-, аудио- и видеоаппаратуры, справочных материалов, письменных заметок и иные средства хранения и передачи информации. Если участника ловят с мобильным телефоном или шпаргалками, то результаты аннулируются. Сдать ЕГЭ выпускник сможет только в следующем году», — заявили URA.RU в пресс-службе минобра. В ведомстве отмечают, что в целом ЕГЭ по биологии прошло в штатном режиме. Для организации экзамена было задействовано 60 пунктов проведения экзамена. В экзамене по биологии приняли участие 2 тыс. 412 человек. Установленный минимальный балл на ЕГЭ по биологии, ниже которого вузы не могут устанавливать проходной порог для абитуриентов, составляет 36 баллов. Ранее в регионе двух участников ЕГЭ удалили с экзамена по обществознанию без права пересдачи в этом году. У выпускников были обнаружены шпаргалки.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
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