Челябинского школьника выгнали с ЕГЭ за мобильный телефон

С телефоном молодого человека поймали во время сдачи биологии (фото из архива) Фото: Екатерина Сычкова © URA.RU

В Челябинской области во время проведения Единого государственного экзамена (ЕГЭ) выпускника 11-го класса удалили с экзамена по биологии. Как сообщили URA.RU в региональном министерстве образовании, у молодого человека был обнаружен мобильный телефон.

«Во время проведения экзамена запрещено использование средств связи, фото-, аудио- и видеоаппаратуры, справочных материалов, письменных заметок и иные средства хранения и передачи информации. Если участника ловят с мобильным телефоном или шпаргалками, то результаты аннулируются. Сдать ЕГЭ выпускник сможет только в следующем году», — заявили URA.RU в пресс-службе минобра.

В ведомстве отмечают, что в целом ЕГЭ по биологии прошло в штатном режиме. Для организации экзамена было задействовано 60 пунктов проведения экзамена.

В экзамене по биологии приняли участие 2 тыс. 412 человек. Установленный минимальный балл на ЕГЭ по биологии, ниже которого вузы не могут устанавливать проходной порог для абитуриентов, составляет 36 баллов.

Ранее в регионе двух участников ЕГЭ удалили с экзамена по обществознанию без права пересдачи в этом году. У выпускников были обнаружены шпаргалки.