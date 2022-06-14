14 июня 2022

Челябинцы хвастаются гигантскими грибами перед друг другом. Фото

© Служба новостей «URA.RU»
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Екатеринбургский зоопарк. Екатеринбург, гриб, ежик
Грибной сезон длится в лесах Челябинской области уже несколько недель (фото из архива) Фото:

Жители Челябинской области делятся фотографиями огромных грибов, найденных в местных лесах. Снимки они выкладывают в социальных сетях.

«Вчера в окрестностях Пласта нашли. Вот это, я понимаю, мутанты», — так прокомментировала пользователь под ником «Парикмахер окрашивание Южноуральск» фото нескольких шампиньонов. Шляпка каждого из них больше ладони взрослого человека. Другие увлеченные сбором грибов пользователи группы «Грибы. Ягоды. Травы. Челябинск и область» восхищаются находкой и спрашивают, можно ли употреблять доросшие до таких размеров грибы в пищу.

Ранее огромный шампиньон повезло найти Олесе Барановой в окрестностях озера Увильды. Гриб, который назвали «мутантом», оказался не червивым — и тут же был пожарен со сметаной.

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Жители Челябинской области делятся фотографиями огромных грибов, найденных в местных лесах. Снимки они выкладывают в социальных сетях. «Вчера в окрестностях Пласта нашли. Вот это, я понимаю, мутанты», — так прокомментировала пользователь под ником «Парикмахер окрашивание Южноуральск» фото нескольких шампиньонов. Шляпка каждого из них больше ладони взрослого человека. Другие увлеченные сбором грибов пользователи группы «Грибы. Ягоды. Травы. Челябинск и область» восхищаются находкой и спрашивают, можно ли употреблять доросшие до таких размеров грибы в пищу. Ранее огромный шампиньон повезло найти Олесе Барановой в окрестностях озера Увильды. Гриб, который назвали «мутантом», оказался не червивым — и тут же был пожарен со сметаной.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
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