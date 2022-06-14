Жители Челябинской области делятся фотографиями огромных грибов, найденных в местных лесах. Снимки они выкладывают в социальных сетях.
«Вчера в окрестностях Пласта нашли. Вот это, я понимаю, мутанты», — так прокомментировала пользователь под ником «Парикмахер окрашивание Южноуральск» фото нескольких шампиньонов. Шляпка каждого из них больше ладони взрослого человека. Другие увлеченные сбором грибов пользователи группы «Грибы. Ягоды. Травы. Челябинск и область» восхищаются находкой и спрашивают, можно ли употреблять доросшие до таких размеров грибы в пищу.
Жители Челябинской области делятся фотографиями огромных грибов, найденных в местных лесах. Снимки они выкладывают в социальных сетях. «Вчера в окрестностях Пласта нашли. Вот это, я понимаю, мутанты», — так прокомментировала пользователь под ником «Парикмахер окрашивание Южноуральск» фото нескольких шампиньонов. Шляпка каждого из них больше ладони взрослого человека. Другие увлеченные сбором грибов пользователи группы «Грибы. Ягоды. Травы. Челябинск и область» восхищаются находкой и спрашивают, можно ли употреблять доросшие до таких размеров грибы в пищу. Ранее огромный шампиньон повезло найти Олесе Барановой в окрестностях озера Увильды. Гриб, который назвали «мутантом», оказался не червивым — и тут же был пожарен со сметаной.