Краснодарский омбудсмен вмешался в семейный конфликт свердловчан

Мышак отметил, что для разрешения конфликта целесообразно привлекать психологов и медиаторов Фото: Анна Майорова © URA.RU

Уполномоченный по правам человека в Краснодарском крае Сергей Мышак заинтересовался семейным конфликтом, в котором жительница Екатеринбурга Ирина Федотова обвинила экс-супруга в укрывательстве двоих детей. Бывший муж увез детей в Краснодар. Омбудсмен рассмотрит варианты разрешения конфликта. Об этом URA.RU сообщили в аппарате омбудсмена.

«В мой адрес от уполномоченного по правам человека в Свердловской области Татьяны Мерзляковой поступило обращение Ирины Федотовой о конфликте с бывшим мужем. Спор связан с вопросом места жительства их детей. Рассматривается возможность оказания содействия в разрешении конфликта», — сказано в сообщении.

Уполномоченный не может выступать арбитром в семейном споре. «Вмешательство государственных органов во внутрисемейные отношения не всегда приносит пользу участникам конфликта. Для их разрешения целесообразно привлекать психологов и профессиональных медиаторов, которые могут помочь гражданам разобраться в сложившейся ситуации и снизить вероятность нанесения психологической травмы детям», — сообщили в пресс-службе ведомства.

В свою очередь, уполномоченный может оценить, не нарушаются ли права детей одной из сторон конфликта. «В настоящее время, учитывая отсутствие решения суда по вопросу установления места жительства детей, сделать какие-либо выводы о нарушении положений действующего российского законодательства не представляется возможным», — отметили в письме.

Ранее URA.RU писало, что свердловчанка Ирина Федотова пытается вернуть 4-летнего сына и 5-летнюю дочь, которых бывший муж не привез домой после майских праздников. Бывший муж Дмитрий неожиданно забрал малышей «на праздники», а потом в смс сообщил, что дети останутся с ним. Бывшей супруге мужчина предложил приезжать в гости. Позже женщина обратилась за помощью к уполномоченному по правам человека в Свердловской области Татьяне Мерзляковой.

Аналогичная история произошла с многодетной мамой Ирина Юсупова из Екатеринбурга, которая пытается вернуть троих детей. Василий Бобров, муж женщины, тайно вывез детей в Киров. Сейчас супруги живут в разных городах: отец детей — в Кирове, а мать — в Екатеринбурге. Женщина была замужем 17 лет, и все эти годы, по словам женщины, муж Василий ее терроризировал. Уйти от супруга Ирина боялась, но ситуация изменилась, когда Бобров увез детей без ее ведома.

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