В Сургуте ответили на скандал с украинской песней в День России

Песню Барских на Дне города исполнил студент педагогического колледжа Фото: Александр Мамаев © URA.RU

новость из сюжета Спецоперация РФ на Украине

Ответственные за концертный репертуар работники сферы культуры не видят проблем в том, что на День России в Сургуте исполнили песню украинского исполнителя Макса Барских. Певец до этого оскорбительно высказывался о россиянах, на что обратили внимание сургутяне, устроив скандал в соцсетях.

«Нет документа, который бы запрещал исполнять песни данного исполнителя другим коллективам. Есть документ, который запрещает их въезд на территорию РФ, а что нельзя их песни слушать и исполнять нигде не сказано. Я не считаю, что это какой-то инцидент», — сообщила специалист по связям с общественностью историко-культурного центра «Старый Сургут» Юлия Тимошенко.

Известно, что песню Барских (настоящее имя Николай Бортник) исполнил местный певец из Политехнического колледжа. Заявку о выступлении он подавал заранее, где указал все композиции, которые собирался исполнить. Весь заявленный репертуар был одобрен администрацией «Старого Сургута». А то, что композиция была исполнена в День города и День России, в «Старом Сургуте» считают совпадением.

Ранее URA.RU сообщало, что жителей Сургута возмутила песня Макса Барских, которую исполнили в День России. Местные жители напомнили, что украинский певец Барских оскорбительно высказывался о россиянах в связи со спецоперацией России на Украине, которая началась 24 февраля. Президент РФ Владимир Путин заявил, что спецоперация направлена на денацификацию и демилитаризацию Украины, а также проводится для спасения жителей Донбасса от геноцида украинских властей.

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