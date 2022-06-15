По прогнозам американского эксперта, Киев не победит Фото: официальный сайт президента Украины president.gov.ua

новость из сюжета Спецоперация РФ на Украине

У Украины нет шансов на победу в конфликте с Россией. В этом уверен бывший подполковник армии США Дэниел Л. Дэвис.

«По мере того, как боевые столкновения приближаются к четырехмесячной отметке, становится до боли очевидным, что шансы складываются в пользу России. С военной точки зрения, нет рационального пути, по которому Украина когда-либо выиграет», — говорится в статье Дэвиса, опубликованной в журнале 19FortyFive.

По его словам, если украинские военные не скорректируют курс, то российские войска могут взять контроль над Киевом. Как отмечает военный эксперт, Вооруженные силы России уничтожили большую часть украинской техники советских времен, истощены запасы артиллерийских боеприпасов, Украина уступает ВС РФ и в авиации, и в живой силе.

Россия начала спецоперацию по демилитаризации и денацификации Украины 24 февраля. Она призвана прекратить геноцид жителей Донбасса, которому они подвергались на протяжении восьми лет со стороны украинских националистов и ВСУ. Страны проводили переговоры, однако они не увенчались успехом, так как Киев во всем советуется с Западом, передает телеканал 360.

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