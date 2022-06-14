Депутатом «курганской Рублевки» хочет стать сторож детсада

15 июня 2022 в 19:38 Размер текста - 17 +

В Кетовском округе 26 июня пройдут выборы депутатов (архивное фото) Фото: Екатерина Сычкова © URA.RU В Курганской области в выборах депутатов Кетовской окружной думы, так называемой «курганской Рублевки», примет участие сторож детского сада. Информация о кандидатах опубликована в ГАС «Выборы». «Бабушкин Артем Александрович. Основное место работы или службы — детский сад общеразвивающего вида №113 „Бусинка“. Занимаемая должность (или род занятий) — сторож», — указано в карточке кандидата. Бабушкин выдвинут местным отделением КПРФ по округу №7 (Каширинский округ). В официальной группе региональной избирательной комиссии в социальной сети «ВКонтакте» указано, что 15 июня в Кетовском и Сафакулевском округах стартовало досрочное голосование. Оно продлится до 21 июня. Ранее URA.RU писало, что избирательная комиссия Курганской области зарегистрировала 90 претендентов на депутатские кресла на выборах в Кетовскую и Сафакулевскую окружные думы. Ранее сообщалось, что на данные выборы выдвигались 94 человека. Выборы состоятся 26 июня. Тысячи курганцев читают наши новости в телеграме! Присоединяйтесь и вы — подписывайтесь на канал «Курганистан» .

В Курганской области в выборах депутатов Кетовской окружной думы, так называемой «курганской Рублевки», примет участие сторож детского сада. Информация о кандидатах опубликована в ГАС «Выборы». «Бабушкин Артем Александрович. Основное место работы или службы — детский сад общеразвивающего вида №113 „Бусинка“. Занимаемая должность (или род занятий) — сторож», — указано в карточке кандидата. Бабушкин выдвинут местным отделением КПРФ по округу №7 (Каширинский округ). В официальной группе региональной избирательной комиссии в социальной сети «ВКонтакте» указано, что 15 июня в Кетовском и Сафакулевском округах стартовало досрочное голосование. Оно продлится до 21 июня. Ранее URA.RU писало, что избирательная комиссия Курганской области зарегистрировала 90 претендентов на депутатские кресла на выборах в Кетовскую и Сафакулевскую окружные думы. Ранее сообщалось, что на данные выборы выдвигались 94 человека. Выборы состоятся 26 июня.