Сургут и Нижневартовск накроют дожди, грозы и сильный ветер

Температура в восточной части ХМАО опустится до + 15 Фото: Владимир Жабриков © URA.RU

Нижневартовск, Нижневартовский район, Мегион и Излучинск, а также частично Сургут 16 июня накроют дожди с грозами. Прогноз погоды в ХМАО составили сотрудники Гидрометцентра.

«16 июня в округе переменная облачность. По западной половине округа преимущественно без осадков, по восточной половине кратковременный дождь, местами сильный дождь, гроза. Ветер северо-западный ночью по западной половине 4-9 м/с, по восточной половине 7-12 м/с, днем 8-13 м/с. Температура ночью +10, +15 °С, днем +21, +26 °С, местами по восточной половине до +16 °С», — сказано в прогнозе синоптиков.

По данным онлайн-сервисов Gismeteo и «Яндекс. Погода», завтра в Сургуте и Нижневартовске от +12 до +15, дожди, ветер 15-16 метров в секунду. Что же касается окружной столицы, то там ожидается более теплая погода. Температура от + 12 до +23, переменная облачность, ветер до 11 метров в секунду, дождей не предвидится.

Ранее URA.RU сообщало, что жители ХМАО жалуются на холод в квартирах. Из-за понижения температуры люди вынуждены летом ходить дома в шерстяных носках и включать обогреватели.