В Карабаше рекультивируют 220 га земли Фото: Альбина Золотухина © URA.RU

В Карабаше Челябинской области земельные участки, порыжевшие за многие годы от воздействия медного обогатительного производства, засадят в перспективе плодовыми деревьями. К разработке проекта Русская медная компания (РМК) привлекла ученых Челябинского госуниверситета (ЧелГУ), сообщили URA.RU в руководстве компании.

«На бесхозном хвостохранилище (месте размещения отходов производства — ред.) завершили технический этап: законсервировали, покрыв сверху суглинком, дренажным слоем и плодородным слоем почвы. Сверху площадку засадили травой и перешли на хвостохранилище № 3», — сообщила URA.RU вице-президент РМК по экологической и промышленной безопасности Наталия Гончар.

Принятая в 2018 году программа предусматривает два вида работ — экранирование отходов советского периода и засадка территории растительностью. Это создаст предпосылки для самовосстановления природы. В районе Золотой горы с помощью каналов собирают поверхностный сток, минимизируя вымывание загрязняющих веществ, следом почву укрепляют. За городом в пойме реки Сак-Элги создают каскад из трех прудов, которые ежегодно будут отбирать из водостока полтонны растворенных в ней солей тяжелых металлов. Ради этого из Богородского пруда пересадят 20 га зарослей камыша, рогоза и тростника. Растения позволят извлекать загрязнители из воды.

«Экологическая ситуация в Карабаше меняется быстрыми темпами. Заметно изменился ассортимент растений: стало много лиственниц, сирени, яблонь, липы. Не видим отвалов, а саженцы соответствуют природной зоне», — пояснила URA.RU руководитель ботанического сада ЧелГУ Вера Меркер.

Стоимость рекультивации оценили в 2 млрд рублей, выделенных РМК. 80% технической подготовки на территории площадью в 220 га уже завершено. Впереди —биологический этап, когда посеянная трава и саженцы будут закрепляться на почве. Вместе с реконструкцией очистных сооружений это уже позволило снизить нагрузку на природу города в 20 раз.

В России Владимир Путин объявил десятилетие науки и технологий, которое направлено на развитие собственных производств. Отличительной чертой должно стать использование российских оригинальных практик. Госполитика предусматривает расширение сотрудничества со странами, которые являются дружественными для РФ.

Усилия РМК и ученых ЧелГУ уже стали заметны Фото: пресс-служба РМК

В Карабаше создадут каскад из трех прудов Фото: Альбина Золотухина © URA.RU

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