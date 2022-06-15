Путин созвонился с президентом ЮАР

Владимир Путин обменялся мнениями по ситуации на Украине с лидером ЮАРФото: официальный сайт Президента России kremlin.ru
Между президентом России Владимиром Путиным и главой Южно-Африканской Республики Сирилом Рамафозой прошел телефонный разговор по инициативе южноафриканской стороны. Об этом сообщается на официальном сайте Кремля.
«Выражено удовлетворение достигнутым уровнем стратегического партнерства двух стран. Подчеркнут обоюдный настрой на расширение взаимовыгодного сотрудничества, прежде всего в торгово-экономической и инвестиционной областях. Подробно рассмотрены вопросы продовольственной безопасности, в том числе поставок российской сельскохозяйственной продукции и удобрений на Африканский континент, в частности в ЮАР», — сообщила пресс-служба президента. Кроме того, лидеры стран обменялись мнениями по ситуации на Украине, говорится в сообщении.
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Между президентом России Владимиром Путиным и главой Южно-Африканской Республики Сирилом Рамафозой прошел телефонный разговор по инициативе южноафриканской стороны. Об этом сообщается на официальном сайте Кремля. «Выражено удовлетворение достигнутым уровнем стратегического партнерства двух стран. Подчеркнут обоюдный настрой на расширение взаимовыгодного сотрудничества, прежде всего в торгово-экономической и инвестиционной областях. Подробно рассмотрены вопросы продовольственной безопасности, в том числе поставок российской сельскохозяйственной продукции и удобрений на Африканский континент, в частности в ЮАР», — сообщила пресс-служба президента. Кроме того, лидеры стран обменялись мнениями по ситуации на Украине, говорится в сообщении. Ранее российский президент Владимир Путин провел телефонный разговор с главой Китая Си Цзиньпином. В ходе него лидеры договорились о взаимной помощи в условиях санкций на фоне спецоперации на Украине.