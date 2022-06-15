15 июня 2022

В Челябинске сотовые операторы разглашали данные своих абонентов

© Служба новостей «URA.RU»
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Операторы за деньги передавали информацию о клиентах третьим лицам Фото:

Двое жителей Копейска, города-спутника Челябинска, являясь сотрудниками одного из операторов сотовой связи, за деньги разглашали персональные данные своих клиентов. Как сообщили URA.RU в пресс-службе УФСБ России по Челябинской области, за преступление операторов обязали к судебному штрафу.

«Используя свое служебное положение сотрудников одного из операторов радиоподвижной сотовой связи, фотографировали на телефон и в дальнейшем распространяли информацию о детализации телефонных переговоров абонентов, персональных данных абонентов операторов сотовой связи. Также операторы осуществляли неправомерный доступ к компьютерной информации оператора связи, передавали сведения об абонентских контрактах номеров телефонов, незаконно разглашая сведения, составляющие коммерческую тайну», — сообщили URA.RU в пресс-службе УФСБ региона.

В ведомстве добавили, что своими действиями операторы нарушили сразу несколько статей уголовного кодекса России. Им назначена мера уголовно-правового характера в виде судебного штрафа в размере 100 тысяч рублей каждому.

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Двое жителей Копейска, города-спутника Челябинска, являясь сотрудниками одного из операторов сотовой связи, за деньги разглашали персональные данные своих клиентов. Как сообщили URA.RU в пресс-службе УФСБ России по Челябинской области, за преступление операторов обязали к судебному штрафу. «Используя свое служебное положение сотрудников одного из операторов радиоподвижной сотовой связи, фотографировали на телефон и в дальнейшем распространяли информацию о детализации телефонных переговоров абонентов, персональных данных абонентов операторов сотовой связи. Также операторы осуществляли неправомерный доступ к компьютерной информации оператора связи, передавали сведения об абонентских контрактах номеров телефонов, незаконно разглашая сведения, составляющие коммерческую тайну», — сообщили URA.RU в пресс-службе УФСБ региона. В ведомстве добавили, что своими действиями операторы нарушили сразу несколько статей уголовного кодекса России. Им назначена мера уголовно-правового характера в виде судебного штрафа в размере 100 тысяч рублей каждому.
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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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