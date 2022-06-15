В Челябинске сотовые операторы разглашали данные своих абонентов

Операторы за деньги передавали информацию о клиентах третьим лицам Фото: Екатерина Сычкова © URA.RU

Двое жителей Копейска, города-спутника Челябинска, являясь сотрудниками одного из операторов сотовой связи, за деньги разглашали персональные данные своих клиентов. Как сообщили URA.RU в пресс-службе УФСБ России по Челябинской области, за преступление операторов обязали к судебному штрафу.

«Используя свое служебное положение сотрудников одного из операторов радиоподвижной сотовой связи, фотографировали на телефон и в дальнейшем распространяли информацию о детализации телефонных переговоров абонентов, персональных данных абонентов операторов сотовой связи. Также операторы осуществляли неправомерный доступ к компьютерной информации оператора связи, передавали сведения об абонентских контрактах номеров телефонов, незаконно разглашая сведения, составляющие коммерческую тайну», — сообщили URA.RU в пресс-службе УФСБ региона.

В ведомстве добавили, что своими действиями операторы нарушили сразу несколько статей уголовного кодекса России. Им назначена мера уголовно-правового характера в виде судебного штрафа в размере 100 тысяч рублей каждому.