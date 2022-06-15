15 июня 2022

В аэропорту Нижневартовска птица врезалась в самолет

© Служба новостей «URA.RU»
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Очередной споттинг в Кольцово. Екатеринбург, взлет самолета, самолет
Птица столкнулась с бортом во время взлета Фото:

В аэропорту Нижневартовска во время взлета птица врезалась в самолет авиакомпании «Сибирь». Экипаж продолжил полет. Об этом сообщили в Уральской транспортной прокуратуре.

«В аэропорту Нижневартовска при выполнении рейса SBI-5330 авиакомпании „Сибирь“ по маршруту Нижневартовск-Новосибирск, во время взлета произошло столкновение воздушного судна Embraer-170M с птицей. В ходе выполнения осмотра взлетно-посадочной полосы обнаружены останки птицы. Экипажем воздушного судна принято решение о направлении в аэропорт назначения», — говорится в официальном telegram-канале ведомства.

Происшествие случилось ночью 15 июня. Сейчас сургутским транспортным прокурором выясняются все обстоятельства происшествия. Ранее URA.RU рассказывало, что прокуратура выявила нарушения в аэропорту Белоярского (ХМАО). На линию неоднократного выпускались незарегистрированные транспортные средства.

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В аэропорту Нижневартовска во время взлета птица врезалась в самолет авиакомпании «Сибирь». Экипаж продолжил полет. Об этом сообщили в Уральской транспортной прокуратуре. «В аэропорту Нижневартовска при выполнении рейса SBI-5330 авиакомпании „Сибирь“ по маршруту Нижневартовск-Новосибирск, во время взлета произошло столкновение воздушного судна Embraer-170M с птицей. В ходе выполнения осмотра взлетно-посадочной полосы обнаружены останки птицы. Экипажем воздушного судна принято решение о направлении в аэропорт назначения», — говорится в официальном telegram-канале ведомства. Происшествие случилось ночью 15 июня. Сейчас сургутским транспортным прокурором выясняются все обстоятельства происшествия. Ранее URA.RU рассказывало, что прокуратура выявила нарушения в аэропорту Белоярского (ХМАО). На линию неоднократного выпускались незарегистрированные транспортные средства.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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