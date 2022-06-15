В аэропорту Нижневартовска птица врезалась в самолет

Птица столкнулась с бортом во время взлета Фото: Александр Мамаев © URA.RU

В аэропорту Нижневартовска во время взлета птица врезалась в самолет авиакомпании «Сибирь». Экипаж продолжил полет. Об этом сообщили в Уральской транспортной прокуратуре.

«В аэропорту Нижневартовска при выполнении рейса SBI-5330 авиакомпании „Сибирь“ по маршруту Нижневартовск-Новосибирск, во время взлета произошло столкновение воздушного судна Embraer-170M с птицей. В ходе выполнения осмотра взлетно-посадочной полосы обнаружены останки птицы. Экипажем воздушного судна принято решение о направлении в аэропорт назначения», — говорится в официальном telegram-канале ведомства.

Происшествие случилось ночью 15 июня. Сейчас сургутским транспортным прокурором выясняются все обстоятельства происшествия. Ранее URA.RU рассказывало, что прокуратура выявила нарушения в аэропорту Белоярского (ХМАО). На линию неоднократного выпускались незарегистрированные транспортные средства.