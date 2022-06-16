Гражданам Украины, ДНР и ЛНР предложили законный статус в России

16 июня 2022 в 12:29 Размер текста - 17 +

Иностранцам, которые не оформят документы, нужно будет покинуть РФ Фото: Владимир Андреев © URA.RU Граждане Украины, а также Донецкой и Луганской народных республик (ДНР и ЛНР), которые после отмены коронавирусных ограничений на полеты находились в России с формальными нарушениями, смогут до 17 августа легализовать свое пребывание в стране. Об этом сообщили в пресс-службе МВД РФ. В ведомстве сообщили, что пока введены временные меры по приостановлению течения сроков временного пребывания иностранцев. Такие правила действуют до истечения 90 суток с момента снятий временных ограничений на транспортное сообщение с другими странами. «Гражданам, не получившим в период временного пребывания в РФ разрешительных документов на право проживания либо осуществления трудовой деятельности, необходимо покинуть РФ до 17 августа 2022 г. В связи с постепенным снятием временных ограничений на транспортное сообщение перечень государств будет дополняться», — сообщает пресс-служба. Ранее правительство РФ отменило ограничения на полеты, которые были введены из-за пандемии коронавируса. С 20 мая разрешили полеты в Абхазию, Белоруссию, ДНР, Казахстан, Китай, ЛНР, Монголию, Украину и Южную Осетию. Также в список таких стран с 6 июня вошли Армения и Киргизия. Более ста тысяч россиян читают наши новости в телеграме! Присоединяйтесь и вы — подписывайтесь на канал URA.RU .

Граждане Украины, а также Донецкой и Луганской народных республик (ДНР и ЛНР), которые после отмены коронавирусных ограничений на полеты находились в России с формальными нарушениями, смогут до 17 августа легализовать свое пребывание в стране. Об этом сообщили в пресс-службе МВД РФ. В ведомстве сообщили, что пока введены временные меры по приостановлению течения сроков временного пребывания иностранцев. Такие правила действуют до истечения 90 суток с момента снятий временных ограничений на транспортное сообщение с другими странами. «Гражданам, не получившим в период временного пребывания в РФ разрешительных документов на право проживания либо осуществления трудовой деятельности, необходимо покинуть РФ до 17 августа 2022 г. В связи с постепенным снятием временных ограничений на транспортное сообщение перечень государств будет дополняться», — сообщает пресс-служба. Ранее правительство РФ отменило ограничения на полеты, которые были введены из-за пандемии коронавируса. С 20 мая разрешили полеты в Абхазию, Белоруссию, ДНР, Казахстан, Китай, ЛНР, Монголию, Украину и Южную Осетию. Также в список таких стран с 6 июня вошли Армения и Киргизия.