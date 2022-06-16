Экс-депутат Рады: Украина готова отдать земли ради Евросоюза

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Зеленский готов уступить большую часть украинской территории России ради ЕС Фото:
новость из сюжета
Спецоперация РФ на Украине

Президент Украины Владимир Зеленский готов уступить часть украинской территории России за вступление в Евросоюз. Об этом в своем telegram-канале сообщил экс-депутат Рады Илья Кива,

«Как сообщили из офиса президента, Зеленский готов уступить большую часть украинской территории России для прекращения боевых действий. И за предоставления Украине статуса кандидата на вступление в Евросоюз», — написал он.

Ранее бывший депутат Рады заявлял о подготовке Западом капитуляции по вопросу Украины. Так он ответил на слова генерального секретаря НАТО Йенса Столтенберга о том, что мир на Украине возможен, вопрос лишь в том, какова его цена.

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Президент Украины Владимир Зеленский готов уступить часть украинской территории России за вступление в Евросоюз. Об этом в своем telegram-канале сообщил экс-депутат Рады Илья Кива, «Как сообщили из офиса президента, Зеленский готов уступить большую часть украинской территории России для прекращения боевых действий. И за предоставления Украине статуса кандидата на вступление в Евросоюз», — написал он. Ранее бывший депутат Рады заявлял о подготовке Западом капитуляции по вопросу Украины. Так он ответил на слова генерального секретаря НАТО Йенса Столтенберга о том, что мир на Украине возможен, вопрос лишь в том, какова его цена.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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