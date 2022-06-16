Экс-депутат Рады: Украина готова отдать земли ради Евросоюза

Зеленский готов уступить большую часть украинской территории России ради ЕС Фото: официальный сайт президента Украины president.gov.ua

новость из сюжета Спецоперация РФ на Украине

Президент Украины Владимир Зеленский готов уступить часть украинской территории России за вступление в Евросоюз. Об этом в своем telegram-канале сообщил экс-депутат Рады Илья Кива,

«Как сообщили из офиса президента, Зеленский готов уступить большую часть украинской территории России для прекращения боевых действий. И за предоставления Украине статуса кандидата на вступление в Евросоюз», — написал он.

Ранее бывший депутат Рады заявлял о подготовке Западом капитуляции по вопросу Украины. Так он ответил на слова генерального секретаря НАТО Йенса Столтенберга о том, что мир на Украине возможен, вопрос лишь в том, какова его цена.

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