15 июня 2022

В Свердловской области подешевела водка и овощи

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В среднем литр водки стоит около 700 рублей Фото:
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В Свердловской области за неделю с 3 по 10 июня подешевела водка, некоторые овощи, молоко, яйца и сахар. Об этом сообщает свердловскстат.

С 3 по 10 июня, водка подешевела на 0,36%, за килограмм капусты свердловчане платили 55,21 рубля (-5,54%), стоимость моркови составила 69,84 рубля (-1,92%). Молоко стоило 63,72 рубля (-0,26%), десяток яиц 78,03 рубля (-1,45%), а сахар подешевел до 81,92 рубля (-0,92%).

Сосиски подорожали до 536,96 рубля за килограмм (7,19%). Также в цене прибавила соль, яблоки и подсолнечное масло.

Ранее свердловскстат отметил сильное удешевление огурцов — на 20,4%. Средняя стоимость продукта теперь составляет 83,6 руб/кг.

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В Свердловской области за неделю с 3 по 10 июня подешевела водка, некоторые овощи, молоко, яйца и сахар. Об этом сообщает свердловскстат. С 3 по 10 июня, водка подешевела на 0,36%, за килограмм капусты свердловчане платили 55,21 рубля (-5,54%), стоимость моркови составила 69,84 рубля (-1,92%). Молоко стоило 63,72 рубля (-0,26%), десяток яиц 78,03 рубля (-1,45%), а сахар подешевел до 81,92 рубля (-0,92%). Сосиски подорожали до 536,96 рубля за килограмм (7,19%). Также в цене прибавила соль, яблоки и подсолнечное масло. Ранее свердловскстат отметил сильное удешевление огурцов — на 20,4%. Средняя стоимость продукта теперь составляет 83,6 руб/кг.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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