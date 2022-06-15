В Свердловской области подешевела водка и овощи

В Свердловской области за неделю с 3 по 10 июня подешевела водка, некоторые овощи, молоко, яйца и сахар. Об этом сообщает свердловскстат.
С 3 по 10 июня, водка подешевела на 0,36%, за килограмм капусты свердловчане платили 55,21 рубля (-5,54%), стоимость моркови составила 69,84 рубля (-1,92%). Молоко стоило 63,72 рубля (-0,26%), десяток яиц 78,03 рубля (-1,45%), а сахар подешевел до 81,92 рубля (-0,92%).
Сосиски подорожали до 536,96 рубля за килограмм (7,19%). Также в цене прибавила соль, яблоки и подсолнечное масло.
Ранее свердловскстат отметил сильное удешевление огурцов — на 20,4%. Средняя стоимость продукта теперь составляет 83,6 руб/кг.
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