Великобритания ввела санкции против главы РПЦ

Великобритания ввела санкции против главы Русской православной церкви патриарха Кирилла, уполномоченного при президенте РФ по правам ребенка Марии Львовой-Беловой, депутатаМосгордумы Сергея Савостьянова и президента российской авиакомпании «Волга-Днепр» Алексея Исайкина. Сообщение об этом опубликовано на официальном сайте правительства страны.
В пресс-службе правительства заявили, что детский омбудсмен Львова-Белова внесена в санкционный списокза якобы «принудительное усыновление и передачу украинских детей». Патриарх Кирилл и депутат Савостьянов попали под санкции из-за одобрения проведения специальной операции на Украине. Ограничения против главы «Волга-Днепр» Исайкин были введены из-за того, что транспортная компания якобы заключила контракт с правительством России на создание воздушных мостов для перевозки критически важных грузов, отметили в пресс-службе.
Великобритания, США, страны ЕС ввели беспрецедентные по своему масштабу санкции против России после начала специальной операции по демилитаризации Украины. Президент РФ Владимир Путин отмечал, что санкционное давление на страну длится с начала 2000-х годов и направлено на «дискриминацию всего, что связано с Россией».
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Великобритания ввела санкции против главы Русской православной церкви патриарха Кирилла, уполномоченного при президенте РФ по правам ребенка Марии Львовой-Беловой, депутата Мосгордумы Сергея Савостьянова и президента российской авиакомпании «Волга-Днепр» Алексея Исайкина. Сообщение об этом опубликовано на официальном сайте правительства страны. В пресс-службе правительства заявили, что детский омбудсмен Львова-Белова внесена в санкционный список за якобы «принудительное усыновление и передачу украинских детей». Патриарх Кирилл и депутат Савостьянов попали под санкции из-за одобрения проведения специальной операции на Украине. Ограничения против главы «Волга-Днепр» Исайкин были введены из-за того, что транспортная компания якобы заключила контракт с правительством России на создание воздушных мостов для перевозки критически важных грузов, отметили в пресс-службе. Великобритания, США, страны ЕС ввели беспрецедентные по своему масштабу санкции против России после начала специальной операции по демилитаризации Украины. Президент РФ Владимир Путин отмечал, что санкционное давление на страну длится с начала 2000-х годов и направлено на «дискриминацию всего, что связано с Россией».