Минцифры: школьников из РФ обучат программированию с помощью VK

16 июня 2022 в 17:34 Размер текста - 17 +

VK займется обучением российских школьников языкам программирования, заявил гендиректор компании Фото: Владимир Андреев © URA.RU Корпорация VK поддержала инициативу Минцифры по запуску дополнительных курсов обучения школьников языкам программирования в рамках развития программ подготовки IТ-специалистов. В частности, компания будет проводить олимпиады для учеников старших классов, заявил генеральный директор компании Владимир Кириенко. «Мы полностью поддерживаем модель, которую предлагает Минцифры. Мы интегрируемся на уровне олимпиад 9-10-11 классов по профильному предмету. Взаимодействуем с крупными ВУЗами, где-то открываем уже постоянно действующие лаборатории VK», — сказал Кириенко в ходе сессии «Структурные изменения: новый путь Рунета» в рамках ПМЭФ. Министр цифрового развития, связи и массовых коммуникаций РФ Максут Шадаев ранее сообщил, что в этом году в России планируется запуск программы двухлетних курсов обучения старшеклассников языкам программирования в 106 вузах страны. «Мы понимаем, что темпы цифровой трансформации требуют еще большего количества людей. Поэтому, собственно, те цифровые кафедры, которые мы запускаем в отраслевых ВУЗах, они как раз и нужны для того, чтобы параллельно с основной специальностью получать дополнительные продвинутые навыки, связанные с цифровыми технологиями, большими данными, программированием», — отметил он. Кроме того, вузы увеличат контрольные цифры приема абитуриентов на IТ-специальности, добавил Шадаев. При этом гендиректор АО «Лаборатория Касперского» Евгений Касперский отметил, что российская подготовка IТ-специалистов уже сейчас заслуживает высокой оценки. «Вы зря плачете о том, что нам не хватает айтишников. Вы в какую-нибудь условную Германию поезжайте и с ними поговорите. Когда им говоришь, что в России дети с 5 класса учат программирование, они начинают плакать <…> В России вообще ИТ-парадайз, но учить нужно больше», — резюмировал он. Если вы хотите сообщить новость, напишите нам Более ста тысяч россиян читают наши новости в телеграме! Присоединяйтесь и вы — подписывайтесь на канал URA.RU .

Корпорация VK поддержала инициативу Минцифры по запуску дополнительных курсов обучения школьников языкам программирования в рамках развития программ подготовки IТ-специалистов. В частности, компания будет проводить олимпиады для учеников старших классов, заявил генеральный директор компании Владимир Кириенко. «Мы полностью поддерживаем модель, которую предлагает Минцифры. Мы интегрируемся на уровне олимпиад 9-10-11 классов по профильному предмету. Взаимодействуем с крупными ВУЗами, где-то открываем уже постоянно действующие лаборатории VK», — сказал Кириенко в ходе сессии «Структурные изменения: новый путь Рунета» в рамках ПМЭФ. Министр цифрового развития, связи и массовых коммуникаций РФ Максут Шадаев ранее сообщил, что в этом году в России планируется запуск программы двухлетних курсов обучения старшеклассников языкам программирования в 106 вузах страны. «Мы понимаем, что темпы цифровой трансформации требуют еще большего количества людей. Поэтому, собственно, те цифровые кафедры, которые мы запускаем в отраслевых ВУЗах, они как раз и нужны для того, чтобы параллельно с основной специальностью получать дополнительные продвинутые навыки, связанные с цифровыми технологиями, большими данными, программированием», — отметил он. Кроме того, вузы увеличат контрольные цифры приема абитуриентов на IТ-специальности, добавил Шадаев. При этом гендиректор АО «Лаборатория Касперского» Евгений Касперский отметил, что российская подготовка IТ-специалистов уже сейчас заслуживает высокой оценки. «Вы зря плачете о том, что нам не хватает айтишников. Вы в какую-нибудь условную Германию поезжайте и с ними поговорите. Когда им говоришь, что в России дети с 5 класса учат программирование, они начинают плакать <…> В России вообще ИТ-парадайз, но учить нужно больше», — резюмировал он.