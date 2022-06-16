Пентагон: НАТО собирается принять в альянс две новые страны

16 июня 2022 в 19:22 Размер текста - 17 +

Пентагон считает решение Финляндии и Швеции о вступлении в НАТО «историческим», заявил Остин Фото: NIDS/NATO Multimedia Library Североатлантический военно-политический альянс готов принять две новые страны в свой состав. Об этом заявил глава Пентагона Ллойд Остин на пресс-конференции в Брюсселе. «НАТО близка к тому, чтобы принять двух новых членов в свой альянс», — заявил Остин по итогам переговоров глав оборонных ведомств стран НАТО, передает РИА «Новости». По мнению спикера, решение Финляндии и Швеции вступить в НАТО является «историческим». Ранее, 18 мая, Швеция и Финляндия совместно подали заявку на вступление в НАТО. Однако Турция заблокировала начало переговоров по расширение альянса. Это произошло, в частности, из-за разногласий Турции, Швеции и Финляндии по вопросу терриристической деятельности рабочей партией Курдистана. Позже генсек НАТО Йенс Столтенберг заявил о готовности Финляндии и Швеции снять некоторые озабоченности Турции в сфере борьбы с терроризмом для скорейшего вступления в альянс, передает RT. Более ста тысяч россиян читают наши новости в телеграме! Присоединяйтесь и вы — подписывайтесь на канал URA.RU .

Североатлантический военно-политический альянс готов принять две новые страны в свой состав. Об этом заявил глава Пентагона Ллойд Остин на пресс-конференции в Брюсселе. «НАТО близка к тому, чтобы принять двух новых членов в свой альянс», — заявил Остин по итогам переговоров глав оборонных ведомств стран НАТО, передает РИА «Новости». По мнению спикера, решение Финляндии и Швеции вступить в НАТО является «историческим». Ранее, 18 мая, Швеция и Финляндия совместно подали заявку на вступление в НАТО. Однако Турция заблокировала начало переговоров по расширение альянса. Это произошло, в частности, из-за разногласий Турции, Швеции и Финляндии по вопросу терриристической деятельности рабочей партией Курдистана. Позже генсек НАТО Йенс Столтенберг заявил о готовности Финляндии и Швеции снять некоторые озабоченности Турции в сфере борьбы с терроризмом для скорейшего вступления в альянс, передает RT.