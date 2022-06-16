Делегация из Чеченской республики участвует в ПМЭФ Фото: Владимир Андреев © URA.RU

Екатеринбургский журналист, главный редактор Freepressa Максим Румянцев посоветовал свердловским чиновникам брать пример с чеченских коллег, которых он охарактеризовал как грамотных и амбициозных политиков. С делегацией из Чечни свердловчанин познакомился на Петербургском международном экономическом форуме (ПМЭФ) и рассказал URA.RU о своих впечатлениях.

«На международном экономическом форуме в Санкт-Петербурге я встретился с делегацией из Чеченской республики. Удалось провести переговоры с председателем правительства ЧР (Чеченская республика — прим.ред.) Муслимом Хучиевым. Мы договорились о сотрудничестве», — говорит Румянцев. Детали сотрудничества журналист пока не раскрывает.

По словам Румянцева, Чеченскую республику представляют очень молодые и энергичные политики. «Меня восхитил тот факт, что делегаты из Чечни очень молодые. Ребята очень амбициозные, грамотные, а самое главное, любящие свой регион. Они точно знают, что необходимо делать на местах, чтобы их край расцветал. Нашим свердловским чиновникам рекомендую поучиться у чеченцев», — резюмировал он.

Ранее URA.RU писало, что полпред президента России в УрФО Владимир Якушев примет участие в Петербургском экономическом форуме (ПМЭФ), на котором будет выступать глава государства Владимир Путин. 17 июня Якушева ждут на сессии об инфраструктурных облигациях в компании с Файзуллиным, Мутко и челябинским губернатором Алексеем Текслером. В эти же дни на форуме также будет работать свердловский губернатор Евгений Куйвашев.

Петербургский международный экономический форум (ПМЭФ) — ежегодное деловое российское мероприятие в экономической сфере, которое проводится в Санкт-Петербурге с 1997 года. С 2005 года участие в форуме принимает президент России Владимир Путин. Основная аудитория форума — руководители крупнейших российских и иностранных компаний, главы государств и политические лидеры, вице-премьеры, министры и губернаторы.

Журналист Максим Румянцев с делегацией Чеченской республики: слева Муслим Хучиев, а справа Хасан Хакимов Фото: Максим Румянцев

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