Первый участок дороги будет перекрыт 27 июля Фото: Денис Моргунов © URA.RU

Мост по улице Пермякова в Тюмени будет перекрыт почти на месяц из-за ремонта трубопровода. Об этом сообщила пресс-служба администрации Тюмени.

«В связи с реконструкцией участков трубопровода, по улице Пермякова в три этапа будет прекращено движение транспортных средств», — передает пресс-служба. Первый этап перекрытия продлится с 27 июня по 3 июля. Будет перекрыт участок дороги на съезде перед путепроводом по улице Пермякова при движении в сторону улицы Республики со стороны улицы 50 лет Октября.

Затем с 21 часа 8 июля до 6 часов утра 11 июля будет перекрыт участок дороги по улице Республики, в районе здания 196а. Третий этап перекрытия запланирован на период с 11 июля до 17 июля на подъеме на путепровод по улице Пермякова с улицы Республики при движении со стороны центра города.

Участников дорожного движения просят быть внимательнее и обращать внимание на знаки. Также заранее планировать свой маршрут.

Схема перекрытия участков дороги по улице Пермякова Фото: Администрация Тюмени