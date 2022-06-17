СМИ: создатели «Игры престолов» готовят продолжение

17 июня 2022 в 11:02 Размер текста - 17 +

Кит Харрингтон вернется к своей роли Джона Сноу Фото: Антон Белицкий © URA.RU HBO готовит продолжение сериала «Игра Престолов», которое будет рассказывать о дальнейших похождениях Джона Сноу. Об этом сообщает The Hollywood Reporter. Кит Харрингтон вернется к своей роли «бастарда» Джона Сноу. В заключительном сезоне сериала персонаж узнает, что его настоящее имя — Эйгон Таргариен и он является истинным наследником Железного трона. В финале сериала Джон был изгнан из Вестероса и отправился за стену к одичалым, оставляя свою прежнюю жизнь в прошлом. Актер был дважды номинирован на премию «Эмми» за роль Сноу. На протяжении всего сериала персонаж Харрингтона изо-всех всех сил старался отстаивать благородные ценности своей семьи в жестоком мире сериала. В настоящее время в разработке находится семь проектов по циклу книг Джорджа Мартина «Песнь льда и пламени». В августе ожидается премьера спин-оффа «Дом дракона», посвященного Дому Таргариенов. Основой для сюжета станет книга «Пламя и кровь» Джорджа Мартина. Исполнителем главной роли будет Пэдди Консидайн. Режиссером пилотного и ряда других эпизодов станет Мигель Сапочник. Более ста тысяч россиян читают наши новости в телеграме! Присоединяйтесь и вы — подписывайтесь на канал URA.RU .

HBO готовит продолжение сериала «Игра Престолов», которое будет рассказывать о дальнейших похождениях Джона Сноу. Об этом сообщает The Hollywood Reporter. Кит Харрингтон вернется к своей роли «бастарда» Джона Сноу. В заключительном сезоне сериала персонаж узнает, что его настоящее имя — Эйгон Таргариен и он является истинным наследником Железного трона. В финале сериала Джон был изгнан из Вестероса и отправился за стену к одичалым, оставляя свою прежнюю жизнь в прошлом. Актер был дважды номинирован на премию «Эмми» за роль Сноу. На протяжении всего сериала персонаж Харрингтона изо-всех всех сил старался отстаивать благородные ценности своей семьи в жестоком мире сериала. В настоящее время в разработке находится семь проектов по циклу книг Джорджа Мартина «Песнь льда и пламени». В августе ожидается премьера спин-оффа «Дом дракона», посвященного Дому Таргариенов. Основой для сюжета станет книга «Пламя и кровь» Джорджа Мартина. Исполнителем главной роли будет Пэдди Консидайн. Режиссером пилотного и ряда других эпизодов станет Мигель Сапочник.