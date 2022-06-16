Жители пермской деревни боятся замерзнуть зимой без дров

Машины с дровами не могут проехать по старому мосту к жителя Мостовой Фото: Екатерина Сычкова © URA.RU

Жители деревни Мостовая Октябрьского округа Пермского края не могут заготовить дрова на зиму, так как мост, отделяющий их от большой земли, пришел в плачевное состояние. Водители грузовиков отказываются ехать по нему, боясь, что конструкция не выдержит. Об этом рассказал местный житель Михаил Нарсеев.

«В прошлом году до выборов, в августе, приезжали через каждые два дня — приедут, измерят, пофотографируют — как выборы прошли, никого нет. Обещали сделать и говорили, что деньги спущены, но никто ничего не делает. Дрова не проблема купить, но ни один шофер не едет через этот мост, боятся. Дров нам не хватит на зиму», — рассказал он местному информационному порталу ProCHAD.

По словам пенсионера, отрезанными рекой оказались шесть домов деревни. В управлении капстроительства округа журналистам пообещали, что мост отремонтируют к осени. Но местных жителей ответ не устраивает — у них не останется времени за заготовку и просушку дров на зиму.