Нацрейтинг оценивает усилия властей по формированию среды для бизнеса Фото: Вадим Ахметов © URA.RU

Челябинская область заняла девятое место в национальном рейтинге инвестиционной привлекательности регионов России. Как сообщили URA.RU в пресс-службе губернатора Алексея Текслера, данные рейтинга огласили 17 июня на Петербургском международном экономическом форуме (ПМЭФ), в котором принимает участие глава региона.

«На полях ПМЭФ рейтинг представила гендиректор АСИ Светлана Чупшева. Нацрейтинг оценивает усилия властей всех уровней по формированию комфортной среды для бизнеса. Он включает четыре направления оценки — регуляторная среда инфраструктура и ресурсы, институты для бизнеса и поддержка МСП», — заявили URA.RU в пресс-службе главы региона.

По данным главы Агентства, в среднем по стране условия ведения бизнеса по многим сюжетам улучшились по сравнению с прошлым годом. В рейтинге 2021 года было 42 показателя, из них по 30 (более 70%) наблюдается улучшение. В состав рейтинга-2022 вошло 67 показателей, в методологию были добавлены новые факторы, например, «Силовое давление на бизнес».

Впервые рейтинг представили на ПМЭФ в 2014 году. При губернаторе Борисе Дубровском региону ни разу не удалось войти в двадцатку данного рейтинга.

На полях ПМЭФ рейтинг представила гендиректор АСИ Светлана Чупшева