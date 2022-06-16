Достижения Курганской области отметили на ПМЭФ

Курганская область вошла в число регионов-лидеров инвестрейтинга Фото: Екатерина Сычкова © URA.RU

Успехи Курганской области в сфере инвестиций отметили на Петербургском международном экономическом форуме (ПМЭФ). Регион занял 15-е место в инвестрейтинге. Об этом URA.RU сообщил источник из числа политиков.

«Курганскую область отметили на форуме. Она вошла в число регионов-лидеров инвестиционного рейтинга. С 24 места переместилась на 15-е. Во время форума подчеркнули, что сделан существенный рывок. Это заслуга губернатора области и его команды», — сообщил инсайдер.

Результаты инвестрейтинга за этот год представила глава Агентства стратегических инициатив (АСИ) Светлана Чупшева. В telegram-канале структуры указано, что нацрейтинг оценивает работу властей созданию комфортной среды для бизнеса. «Он включает четыре направления оценки — регуляторная среда инфраструктура и ресурсы, институты для бизнеса, поддержка малого и среднего предпринимательства», — говорится в сообщении.

Ранее URA.RU писало, что губернатор Курганской области Вадим Шумков заключил соглашение с Российским экологическим оператором о запуске нового проекта. Объем инвестиций составит более 2,5 млрд рублей.