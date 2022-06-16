Куйвашев поможет избавиться от импортозависимости в спорте

17 июня 2022 в 14:39 Размер текста - 17 +

Губернатор Свердловской области Евгений Куйвашев возглавит группу по импортозамещению в спорте России. Заявление прозвучало в ходе сессии «Спорт без преград: новые сценарии и форматы» на Петербургском международном экономическом форуме, передает департамент информационной политики региона. «Задачи, которые стоят перед рабочей группой — отказ от импортозависимости в спорте: переход на отечественный спортинвентарь, оборудование и экипировку», — сообщает ДИП. Первое заседание запланировано на 28 июня. Ранее стало известно, что свердловский губернатор Евгений Куйвашев примет участие в Петербургском международном экономическом форуме. В рамках ПМЭФ Куйвашев уже обсудил сотрудничество с губернатором ХМАО, подписал соглашение с гендиректором корпорации «Туризм.РФ» Сергеем Сухановым о развитии проектов «Гора Белая», «Большая Сысерть» и «Река Чусовая» и заявил, что в Свердловской области появятся малоэтажные «умные» дома. Также глава региона объявил, что летнюю Универсиаду в Екатеринбурге заменят на Международные летние университетские игры, а все объекты будут готовы в срок.