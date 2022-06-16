16 июня 2022

На выходных тюменцев ждет гроза и сильный ветер

© Служба новостей «URA.RU»
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Непогода. Тюмень, рекламный щит, сильный ветер
Из-за непогоды могут возникнуть различные аварийные ситуации Фото:

По прогнозу синоптиков, 19 июня в Тюмени ожидаются гроза и сильный ветер. Об этом сообщает пресс-служба администрации города.

«19 июня в Тюмени ожидается кратковременный дождь, гроза, днем возможен град. Ветер восточный, юго-восточный, от 6 до 11 метров в секунду, днем при грозе порывы до 18 метров в секунду. Температура ночью от 14 до 16 градусов выше ноля, а днем от 26 до 28 градусов Цельсия», — передает пресс-служба.

Тюменцев предупредили, что из-за непогоды могут возникнуть повреждения или обрывы линий связи и электропередачи, падения слабо закрепленных конструкций, срыв кровли и возникновение дорожно-транспортных происшествий. Все ответственные службы просят быть готовыми к ликвидации аварийных происшествий.

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По прогнозу синоптиков, 19 июня в Тюмени ожидаются гроза и сильный ветер. Об этом сообщает пресс-служба администрации города. «19 июня в Тюмени ожидается кратковременный дождь, гроза, днем возможен град. Ветер восточный, юго-восточный, от 6 до 11 метров в секунду, днем при грозе порывы до 18 метров в секунду. Температура ночью от 14 до 16 градусов выше ноля, а днем от 26 до 28 градусов Цельсия», — передает пресс-служба. Тюменцев предупредили, что из-за непогоды могут возникнуть повреждения или обрывы линий связи и электропередачи, падения слабо закрепленных конструкций, срыв кровли и возникновение дорожно-транспортных происшествий. Все ответственные службы просят быть готовыми к ликвидации аварийных происшествий.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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