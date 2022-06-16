На выходных тюменцев ждет гроза и сильный ветер

17 июня 2022 в 16:02 Размер текста - 17 +

Из-за непогоды могут возникнуть различные аварийные ситуации Фото: Денис Моргунов © URA.RU По прогнозу синоптиков, 19 июня в Тюмени ожидаются гроза и сильный ветер. Об этом сообщает пресс-служба администрации города. «19 июня в Тюмени ожидается кратковременный дождь, гроза, днем возможен град. Ветер восточный, юго-восточный, от 6 до 11 метров в секунду, днем при грозе порывы до 18 метров в секунду. Температура ночью от 14 до 16 градусов выше ноля, а днем от 26 до 28 градусов Цельсия», — передает пресс-служба. Тюменцев предупредили, что из-за непогоды могут возникнуть повреждения или обрывы линий связи и электропередачи, падения слабо закрепленных конструкций, срыв кровли и возникновение дорожно-транспортных происшествий. Все ответственные службы просят быть готовыми к ликвидации аварийных происшествий. Тысячи тюменцев читают наши новости в телеграме! Присоединяйтесь и вы — подписывайтесь на канал «Темы Тюмени» .

По прогнозу синоптиков, 19 июня в Тюмени ожидаются гроза и сильный ветер. Об этом сообщает пресс-служба администрации города. «19 июня в Тюмени ожидается кратковременный дождь, гроза, днем возможен град. Ветер восточный, юго-восточный, от 6 до 11 метров в секунду, днем при грозе порывы до 18 метров в секунду. Температура ночью от 14 до 16 градусов выше ноля, а днем от 26 до 28 градусов Цельсия», — передает пресс-служба. Тюменцев предупредили, что из-за непогоды могут возникнуть повреждения или обрывы линий связи и электропередачи, падения слабо закрепленных конструкций, срыв кровли и возникновение дорожно-транспортных происшествий. Все ответственные службы просят быть готовыми к ликвидации аварийных происшествий.