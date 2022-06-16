В самом большом торговом центре ЯНАО течет крыша над фуд-кортом

В самом крупном ТЦ в ЯНАО не могут починить крышу Фото: Сергей Русанов © URA.RU

В торговом центре «Солнечный», который находится в Новом Уренгое, уже не первый год течет крыша. Об этом сообщает корреспондент URA.RU, ставший очевидцем ситуации.

«Крыша течет уже несколько лет. Подтеки на потолке с висящим ошметками очень смущают, когда ешь в фуд-корте — страшно, что свисающие куски потолка упадут в еду. У многих жителей возникает вопрос, а не завелись ли там грибок и плесень», — рассказал журналист.

Корреспондент URA.RU обратился за комментарием к начальнику по маркетингу в управляющей компании «А2», под контролем которой находится торговый центр. На момент публикации ответ не был получен. Также был направлен официальный запрос с просьбой прокомментировать данную ситуацию в Роспотребнадзор по городу Новый Уренгой.

Ранее URA.RU сообщало, что в гипермаркете «Лента» в Ноябрьске третий раз за полгода под крышей протекает противопожарная труба. Пресс-служба сети прокомментировали, что после определения причин неисправности, станет ясно, будут ли предъявлены претензии подрядчику объекта.

Потолок над обеденной зоной в торговом центре «Солнечный» корреспондент URA.RU