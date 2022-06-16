ЯНАО станет лидером генетических исследований

В ЯНАО для коренных жителей проводятся генетические тесты Фото: Екатерина Сычкова © URA.RU

Губернатор Дмитрий Артюхов заявил в ходе панельной сессии Петербургского международного экономического форума «Большие вызовы десятилетия науки и технологий», что регион готов выступать в качестве заказчика научных исследований и разработок. Как сообщается на сайте правительства ЯНАО, в регионе развиваются генетические исследования.

«Губернатор Ямала Дмитрий Артюхов подчеркнул, что округу необходимы научные разработки в самых разных сферах — от топливно-энергетического комплекса до здравоохранения. В связи с этим регион готов выступать в качестве заказчика исследований и разработок», — говорится в сообщении.

Губернатор также добавил, что в регионе почти 20 тысяч человек ведут кочевой образ жизни, для которых одним из главных вызовов является рождение ребенка. Для них специально были введены неинвазивные генетические тестирования которые проводятся на ранних сроках беременности. Такой метод позволяет с высокой точностью определить основные генетические заболевания.

«Очень важно, что исследования делаются на территории нашей страны. Понимаем значимость и чувствительность генетической информации. Мы воспользовались механизмом НИОКР, это позволило нам привлечь российских разработчиков, и вся информация остается в стране. Генетические исследования позволяют нашим мамам с точностью 99% узнать о здоровье ребенка», — приводит слова Дмитрия Артюхова пресс-служба.

Ранее URA.RU сообщало, что ученые, исследования которых посвящены мерзлотоведению, с 2023 года смогут претендовать на премию губернатора. Сумма премии составит 500 тыс. рублей для кандидата наук и 1 млн для доктора.

В России в 2019 году была утверждена федеральная программа развития генетических технологий, которая направлена на усовершенствование технологий геноредактирования в медицине, сельском хозяйстве и промышленности. Программа будет решать глобальные проблемы современности — изменения климата и экологические угрозы. Программа продлена до 2030 года.

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