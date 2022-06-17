Две пары обвенчались в СИЗО №1 города Перми Фото: Александр Кулаковский © URA.RU

В следственном изоляторе № 1 ГУФСИН России по Пермскому краю совершено обвенчались две пары. Таинство венчания совершил священник храма Успения Пресвятой Богородицы Сергий Дунин, сообщили URA.RU в пресс-службе управления.

«Решение о венчании со своими супругами было принято двумя молодыми людьми, находящимися под следствием. Таким образом одновременно сразу две пары обвенчались в один день в СИЗО», — информирует ГУ ФСИН по Пермскому краю.

В управлении отмечают, что следственный изолятор № 1 много лет тесно взаимодействует с отделом по делам молодежи Пермской епархии РПЦ. Священники занимаются духовно-нравственным воспитанием осужденных и подследственных, помогают им в укреплении социальных связей.

Таинство венчания совершил священник Сергий Дунин Прес-служба ГУ ФСИН по Пермскому краю