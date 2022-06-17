В пермском СИЗО обвенчались подследственные. Фото

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Виды города. Тобольск, колючая проволока, зона, тюрьма, забор
Две пары обвенчались в СИЗО №1 города Перми

В следственном изоляторе № 1 ГУФСИН России по Пермскому краю совершено обвенчались две пары. Таинство венчания совершил священник храма Успения Пресвятой Богородицы Сергий Дунин, сообщили URA.RU в пресс-службе управления.

«Решение о венчании со своими супругами было принято двумя молодыми людьми, находящимися под следствием. Таким образом одновременно сразу две пары обвенчались в один день в СИЗО», — информирует ГУ ФСИН по Пермскому краю.

В управлении отмечают, что следственный изолятор № 1 много лет тесно взаимодействует с отделом по делам молодежи Пермской епархии РПЦ. Священники занимаются духовно-нравственным воспитанием осужденных и подследственных, помогают им в укреплении социальных связей.

Таинство венчания совершил священник Сергий Дунин

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В следственном изоляторе № 1 ГУФСИН России по Пермскому краю совершено обвенчались две пары. Таинство венчания совершил священник храма Успения Пресвятой Богородицы Сергий Дунин, сообщили URA.RU в пресс-службе управления. «Решение о венчании со своими супругами было принято двумя молодыми людьми, находящимися под следствием. Таким образом одновременно сразу две пары обвенчались в один день в СИЗО», — информирует ГУ ФСИН по Пермскому краю. В управлении отмечают, что следственный изолятор № 1 много лет тесно взаимодействует с отделом по делам молодежи Пермской епархии РПЦ. Священники занимаются духовно-нравственным воспитанием осужденных и подследственных, помогают им в укреплении социальных связей.
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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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