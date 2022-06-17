Симоньян успокоилась после слов Путина

18 июня 2022 в 00:01 Размер текста - 17 +

На Маргариту Симоньян произвело впечатление выступление Путина на ПМЭФ Фото: Владимир Андреев © URA.RU Главному редактору медиагруппы «Россия сегодня» и телеканала RT Маргарите Симоньян стало спокойнее после слов президента РФ Владимира Путина, выступившему на Петербургском международном экономическом форуме. «Для меня самое главное было, критика Запада — не первый раз это слышим и сами это говорим, для меня была важна не столько речь, сколько эмоция, которую я почувствовала. Я почувствовала эту уверенность, и это, конечно, большое психотерапевтическое на меня, например, имело действие, и мне, кажется, и на наших людей. Видно, что человек спокоен, уверен, в прекрасном настроении, очень доброжелателен», — сказала Симоньян журналистам, передает RT. Она добавила, что так не ведут себя люди, которые не уверены в победе и в том, что все будет хорошо. Лидер РФ Владимир Путин 17 июня выступил на Петербургском международном экономическом форуме. В ходе мероприятия глава государства сделал ряд заявлений, которые коснутся российского бизнеса, нового вида ипотеки и в целом будущего россиян. Так, например он считает, что ставка по льготной ипотеке должна составлять 7%. Путин пообещал, что в стране появится промышленная ипотека. Также он попросил правительство РФ держать на контроле дополнительные меры поддержки семей. Социальная справедливость, по словам российского лидера, станет одним из принципов развития экономики России. Более ста тысяч россиян читают наши новости в телеграме! Присоединяйтесь и вы — подписывайтесь на канал URA.RU .

Главному редактору медиагруппы «Россия сегодня» и телеканала RT Маргарите Симоньян стало спокойнее после слов президента РФ Владимира Путина, выступившему на Петербургском международном экономическом форуме. «Для меня самое главное было, критика Запада — не первый раз это слышим и сами это говорим, для меня была важна не столько речь, сколько эмоция, которую я почувствовала. Я почувствовала эту уверенность, и это, конечно, большое психотерапевтическое на меня, например, имело действие, и мне, кажется, и на наших людей. Видно, что человек спокоен, уверен, в прекрасном настроении, очень доброжелателен», — сказала Симоньян журналистам, передает RT. Она добавила, что так не ведут себя люди, которые не уверены в победе и в том, что все будет хорошо. Лидер РФ Владимир Путин 17 июня выступил на Петербургском международном экономическом форуме. В ходе мероприятия глава государства сделал ряд заявлений, которые коснутся российского бизнеса, нового вида ипотеки и в целом будущего россиян. Так, например он считает, что ставка по льготной ипотеке должна составлять 7%. Путин пообещал, что в стране появится промышленная ипотека. Также он попросил правительство РФ держать на контроле дополнительные меры поддержки семей. Социальная справедливость, по словам российского лидера, станет одним из принципов развития экономики России.