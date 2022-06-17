Пермяк проведет несколько лет в тюрьме из-за звонка по телефону

Жителя Пермского края поместили в тюрьму из-за лжетерроризма Фото: Анастасия Яковлева free © URA.RU

Жителя города Лысьва (Пермский край) приговорили к трем годам лишения свободы после ложного сообщения о готовящемся взрыве в учебном заведении. О лжетеррористе рассказали в городской прокуратуре.

«Суд, с учетом позиции государственного обвинителя, признал мужчину виновным и назначил ему наказание в виде 3 лет лишения свободы с отбыванием наказания в исправительной колонии строгого режима», — приводит решение суда пресс-служба прокуратуры. Также сообщается, что виновный мужчина был ранее уже судим.

Злоумышленник в марте текущего года позвонил по телефону и сообщил, что в здании школы заложена бомба. В указанную им городскую школу собрались спецслужбы, но взрывчатку не обнаружили. Как оказалось, звонивший предоставил ложную информацию.

Ранее URA.RU сообщало, что житель пермского Кунгура сделал сразу два сообщения о готовящихся взрывах. Старания лжетеррориста суд оценил в 6,5 года тюрьмы.