17 июня 2022

Футболисты «Урала» вернулись к тренировкам перед новым сезоном

© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
Открытая тренировка ФК
В футбольном клубе «Урал» начались тренировки перед новым сезоном Фото:

Игроки екатеринбургского футбольного клуба «Урал» вернулись из отпуска и приступили к тренировкам перед новым сезоном Тинькофф российской Премьер-лиги. Об этом сообщили в пресс-службе ФК «Урал».

«Вечером 17 июня главная команда „Урала“ собралась в полном составе и провела первую тренировку после отпуска. Игроки выполнили большой объем беговой работы, подобные тренировки будут проходить в ближайшие дни», — рассказали в пресс-службе.

Вместе с командой к тренировкам преступил новый игрок «Урала» грузинский полузащитник Лука Цулукидзе. Футболист подписал контракт еще в феврале, однако из-за приостановленного соглашения к екатеринбургскому клубу присоединился только летом.

Ранее URA.RU сообщало технический спонсор футбольного клуба Nike прекратил сотрудничество с «Уралом». Также агентство рассказывало о предложениях европейских компаний обеспечивать команду спортивной экипировкой.

Футболисты вернулись к тренировкам после отпуска
Фото:
К команде присоединился Лука Цулукидзе
Фото:

Тысячи екатеринбуржцев читают наши новости в телеграме! Присоединяйтесь и вы — подписывайтесь на канал «Екатское Чтиво».

Игроки екатеринбургского футбольного клуба «Урал» вернулись из отпуска и приступили к тренировкам перед новым сезоном Тинькофф российской Премьер-лиги. Об этом сообщили в пресс-службе ФК «Урал». «Вечером 17 июня главная команда „Урала“ собралась в полном составе и провела первую тренировку после отпуска. Игроки выполнили большой объем беговой работы, подобные тренировки будут проходить в ближайшие дни», — рассказали в пресс-службе. Вместе с командой к тренировкам преступил новый игрок «Урала» грузинский полузащитник Лука Цулукидзе. Футболист подписал контракт еще в феврале, однако из-за приостановленного соглашения к екатеринбургскому клубу присоединился только летом. Ранее URA.RU сообщало технический спонсор футбольного клуба Nike прекратил сотрудничество с «Уралом». Также агентство рассказывало о предложениях европейских компаний обеспечивать команду спортивной экипировкой.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Система Orphus

{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
Загрузка...