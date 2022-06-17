Футболисты «Урала» вернулись к тренировкам перед новым сезоном

В футбольном клубе «Урал» начались тренировки перед новым сезоном Фото: Анна Майорова © URA.RU

Игроки екатеринбургского футбольного клуба «Урал» вернулись из отпуска и приступили к тренировкам перед новым сезоном Тинькофф российской Премьер-лиги. Об этом сообщили в пресс-службе ФК «Урал».

«Вечером 17 июня главная команда „Урала“ собралась в полном составе и провела первую тренировку после отпуска. Игроки выполнили большой объем беговой работы, подобные тренировки будут проходить в ближайшие дни», — рассказали в пресс-службе.

Вместе с командой к тренировкам преступил новый игрок «Урала» грузинский полузащитник Лука Цулукидзе. Футболист подписал контракт еще в феврале, однако из-за приостановленного соглашения к екатеринбургскому клубу присоединился только летом.

Ранее URA.RU сообщало технический спонсор футбольного клуба Nike прекратил сотрудничество с «Уралом». Также агентство рассказывало о предложениях европейских компаний обеспечивать команду спортивной экипировкой.

Футболисты вернулись к тренировкам после отпуска Фото: официальный сайт ФК «Урал»

К команде присоединился Лука Цулукидзе Фото: официальный сайт ФК «Урал»