Из ЯНАО по Севморпути отправился первый газовый танкер

Танкер с сжиженным природным газом (СПГ), погруженным в порту Сабетты, при выходе из Обской губы повернул на восток. По сообщению газеты «Коммерсант», танкер отправляется в Азию, но конечный пункт назначения неизвестен.
«НОВАТЭК начал первые в текущем году поставки газа с завода „Ямал СПГ“ в восточном направлении, напрямую на азиатский рынок. Танкер Arc7 „Николай Евгенов“ вышел из порта Сабетты, конечная точка маршрута и срок его прохождения пока не обозначены», — говорится в статье газеты.
Навигация по Севморпути начинается в июне и продолжается до декабря. Путь танкера до Китая составит около 20 дней.
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Танкер с сжиженным природным газом (СПГ), погруженным в порту Сабетты, при выходе из Обской губы повернул на восток. По сообщению газеты «Коммерсант», танкер отправляется в Азию, но конечный пункт назначения неизвестен. «НОВАТЭК начал первые в текущем году поставки газа с завода „Ямал СПГ“ в восточном направлении, напрямую на азиатский рынок. Танкер Arc7 „Николай Евгенов“ вышел из порта Сабетты, конечная точка маршрута и срок его прохождения пока не обозначены», — говорится в статье газеты. Навигация по Севморпути начинается в июне и продолжается до декабря. Путь танкера до Китая составит около 20 дней. Ранее URA.RU рассказало о том, что губернатор ЯНАО Дмитрий Артюхов доложил вице-премьеру Александру Новаку о развитии региона с учетом расширения мощностей Севморпути. Это отличная альтернатива существующим каналам поставок российской продукции ТЭК на внешние рынки.