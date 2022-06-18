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Из ЯНАО по Севморпути отправился первый газовый танкер

© Служба новостей «URA.RU»
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Комиссия ЦИК в Сабетте. Сабетта, танкер
Танкер с СПГ из Сабетты при выходе из Обской губы взял курс на восток Фото:

Танкер с сжиженным природным газом (СПГ), погруженным в порту Сабетты, при выходе из Обской губы повернул на восток. По сообщению газеты «Коммерсант», танкер отправляется в Азию, но конечный пункт назначения неизвестен.

«НОВАТЭК начал первые в текущем году поставки газа с завода „Ямал СПГ“ в восточном направлении, напрямую на азиатский рынок. Танкер Arc7 „Николай Евгенов“ вышел из порта Сабетты, конечная точка маршрута и срок его прохождения пока не обозначены», — говорится в статье газеты.

Навигация по Севморпути начинается в июне и продолжается до декабря. Путь танкера до Китая составит около 20 дней.

Ранее URA.RU рассказало о том, что губернатор ЯНАО Дмитрий Артюхов доложил вице-премьеру Александру Новаку о развитии региона с учетом расширения мощностей Севморпути. Это отличная альтернатива существующим каналам поставок российской продукции ТЭК на внешние рынки.

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Танкер с сжиженным природным газом (СПГ), погруженным в порту Сабетты, при выходе из Обской губы повернул на восток. По сообщению газеты «Коммерсант», танкер отправляется в Азию, но конечный пункт назначения неизвестен. «НОВАТЭК начал первые в текущем году поставки газа с завода „Ямал СПГ“ в восточном направлении, напрямую на азиатский рынок. Танкер Arc7 „Николай Евгенов“ вышел из порта Сабетты, конечная точка маршрута и срок его прохождения пока не обозначены», — говорится в статье газеты. Навигация по Севморпути начинается в июне и продолжается до декабря. Путь танкера до Китая составит около 20 дней. Ранее URA.RU рассказало о том, что губернатор ЯНАО Дмитрий Артюхов доложил вице-премьеру Александру Новаку о развитии региона с учетом расширения мощностей Севморпути. Это отличная альтернатива существующим каналам поставок российской продукции ТЭК на внешние рынки.
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© Служба новостей «URA.RU»
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-
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{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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