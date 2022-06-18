Из ЯНАО по Севморпути отправился первый газовый танкер

Танкер с СПГ из Сабетты при выходе из Обской губы взял курс на восток Фото: Андрей Гусельников © URA.RU

Танкер с сжиженным природным газом (СПГ), погруженным в порту Сабетты, при выходе из Обской губы повернул на восток. По сообщению газеты « Коммерсант », танкер отправляется в Азию, но конечный пункт назначения неизвестен.

«НОВАТЭК начал первые в текущем году поставки газа с завода „Ямал СПГ“ в восточном направлении, напрямую на азиатский рынок. Танкер Arc7 „Николай Евгенов“ вышел из порта Сабетты, конечная точка маршрута и срок его прохождения пока не обозначены», — говорится в статье газеты.

Навигация по Севморпути начинается в июне и продолжается до декабря. Путь танкера до Китая составит около 20 дней.

Ранее URA.RU рассказало о том, что губернатор ЯНАО Дмитрий Артюхов доложил вице-премьеру Александру Новаку о развитии региона с учетом расширения мощностей Севморпути. Это отличная альтернатива существующим каналам поставок российской продукции ТЭК на внешние рынки.