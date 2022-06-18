Руководитель тюменской турфирмы: горящих туров не будет

19 июня 2022 в 15:20 Размер текста - 17 +

Руководитель турфирмы заявил, что цены на билеты стали дорожать ближе к дате вылета Фото: Владимир Андреев © URA.RU Тюменцам желательно бронировать билеты сразу после решения об отпуске, так как горящих туров теперь не будет. Средняя цена на путевки по востребованным направлениям при этом выросла относительно прошлого года. Об этом РБК Тюмень рассказала руководитель турфирмы «Ветер странствий» Ирина Шашкова. По ее словам, самыми популярными направлениями сейчас считаются Сочи, ОАЭ и Турция, а цены на эти направления выросли. «Мест мало, желающих много. Цены разные, но чем ближе дата вылета, тем выше стоимость. Поэтому, как только турист принимает решение об отпуске и его устраивают все моменты, — нужно незамедлительно подбирать варианты и как только они найдены — тут же бронировать путевку. Горящих туров не будет», — пояснила Шашкова РБК Тюмень. Она также отметила, что средняя цена на путевки выросла по сравнению с прошлым годом. За недельный отпуск на одного человека теперь придется заплатить около 50 тысяч рублей. «Это связано с рисками и расходами на облеты, так как многие воздушные пространства закрыты», — уточнила Шашкова одну из причин подорожания. По ее словам, сэкономить не получится, а брать билеты нужно либо по действующим ценам, либо не брать вообще. Ранее URA.RU сообщало о том, что тюменцы раскупают путевки в Турцию по завышенным ценам. Это единственное чартерное направление за рубеж из Тюмени. Тысячи тюменцев читают наши новости в телеграме! Присоединяйтесь и вы — подписывайтесь на канал «Темы Тюмени» .

Тюменцам желательно бронировать билеты сразу после решения об отпуске, так как горящих туров теперь не будет. Средняя цена на путевки по востребованным направлениям при этом выросла относительно прошлого года. Об этом РБК Тюмень рассказала руководитель турфирмы «Ветер странствий» Ирина Шашкова. По ее словам, самыми популярными направлениями сейчас считаются Сочи, ОАЭ и Турция, а цены на эти направления выросли. «Мест мало, желающих много. Цены разные, но чем ближе дата вылета, тем выше стоимость. Поэтому, как только турист принимает решение об отпуске и его устраивают все моменты, — нужно незамедлительно подбирать варианты и как только они найдены — тут же бронировать путевку. Горящих туров не будет», — пояснила Шашкова РБК Тюмень. Она также отметила, что средняя цена на путевки выросла по сравнению с прошлым годом. За недельный отпуск на одного человека теперь придется заплатить около 50 тысяч рублей. «Это связано с рисками и расходами на облеты, так как многие воздушные пространства закрыты», — уточнила Шашкова одну из причин подорожания. По ее словам, сэкономить не получится, а брать билеты нужно либо по действующим ценам, либо не брать вообще. Ранее URA.RU сообщало о том, что тюменцы раскупают путевки в Турцию по завышенным ценам. Это единственное чартерное направление за рубеж из Тюмени.