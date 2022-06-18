Курганских браконьеров, стрелявших в егеря, отправили в тюрьму

Курганский суд приговорил виновных в незаконной охоте к тюремному сроку Фото: Алексей_Гайнов © URA.RU

Двое жителей Курганской области проведут ближайшие несколько лет в местах лишения свободы за незаконную охоту, которая закончилась стрельбой в егеря. Напавших на представителя лесничества браконьеров задержали в октябре 2020 года. О рассмотрении апелляции осужденных сообщили в областном суде.

«Курганский областной суд рассмотрел в апелляционном порядке уголовное дело в отношении П. и П., осужденных по приговору Лебяжьевского районного суда Курганской области от 31 марта 2022 г. по ч. 2 ст. 258 УК РФ за совершение незаконной охоты. <…> наказание в виде реального лишения свободы оставил без изменения», — информирует пресс-служба суда. Мужчины охотились в Лебяжьевском районе и добыли косулю, а когда егерь обнаружил нарушителей, то отстреливались от него.

Одному из браконьеров назначили 3,5 года колонии общего режима. Его подельник проведет 3 года и 2 месяца в колонии-поселении. Обоим на два года запретили заниматься любительской и спортивной охотой.

Ранее URA.RU сообщало, что курганские егеря возмутились проверками после заявлений о браконьерах. Также в Курганской области мужчину признали виновным в незаконной охоте. За убийство животного он заплатит штраф.