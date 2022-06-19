Европейский союз может распасться до того, как его лидеры примут решение по вопросу вступления Украины. Такое предположение высказал заместитель председателя Совета Безопасности РФ Дмитрий Медведев.
«А вдруг (стучу по дереву) и ЕС к этому времени исчезнет? Страшно подумать, какой будет скандал, ведь какие жертвы принесены на алтарь вступления [Украины] в ЕС и какой обман ожиданий несчастных украинцев?», — написал Медведев в Telegram, рассуждая о выдвинутых ЕС условиях для предоставления Украине статуса кандидата.
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Европейский союз может распасться до того, как его лидеры примут решение по вопросу вступления Украины. Такое предположение высказал заместитель председателя Совета Безопасности РФ Дмитрий Медведев. «А вдруг (стучу по дереву) и ЕС к этому времени исчезнет? Страшно подумать, какой будет скандал, ведь какие жертвы принесены на алтарь вступления [Украины] в ЕС и какой обман ожиданий несчастных украинцев?», — написал Медведев в Telegram, рассуждая о выдвинутых ЕС условиях для предоставления Украине статуса кандидата. Украина приняла решение вступить в Европейский союз в конце февраля. Позже Киев подал заявку на членство по ускоренной процедуре, а 17 июня Еврокомиссия официально рекомендовала предоставить Украине и Молдавии статус кандидата. Вместе с тем комиссия выдвинула ряд требований, невыполнение которых повлечет лишение Украины потенциального статуса.