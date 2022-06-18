Герой России из Тюмени отметил вековой юбилей

19 июня 2022 в 15:45 Размер текста - 17 +

Герои России Павел Сюткин также был представлен к званию Героя Советского Союза, но наградные документы потерялись Фото: Вадим Ахметов © URA.RU Тюменский ветеран Великой отечественной войны и Герой России Павел Сюткин отметил 100-летний юбилей. С поздравлением к мужчине обратился губернатор Тюменской области Александр Моор в своем telegram-канале. «Ветеран Великой Отечественной войны Павел Павлович Сюткин отмечает сегодня вековой юбилей. Сейчас полковник в отставке живет в Сочи, но сохраняет связь с родным городом. От всех жителей Тюменской области желаю Вам, Павел Павлович, крепкого сибирского здоровья! С юбилеем!» — написал Моор. Сюткин в 1942 году добровольцем ушел на фронт из Тюмени. Сражался в артиллерии на Калининском, Брянском, 2-м Прибалтийском и 3-м Белорусском фронтах. В 1944 году за мужество и героизм, проявленные в боях, был представлен к званию Героя Советского Союза, однако наградные документы затерялись в архивах. В 2008 году Президент России Владимир Путин подписал Указ о присвоении ветерану звания Героя России. Ранее URA.RU сообщало, что в честь Героев России в Тюмени установили парты, за которыми будут сидеть лучшие ученики. В данный момент известно о партах, посвященных Роману Шадрину и Владимиру Шарпатову. Тысячи тюменцев читают наши новости в телеграме! Присоединяйтесь и вы — подписывайтесь на канал «Темы Тюмени» .

Тюменский ветеран Великой отечественной войны и Герой России Павел Сюткин отметил 100-летний юбилей. С поздравлением к мужчине обратился губернатор Тюменской области Александр Моор в своем telegram-канале. «Ветеран Великой Отечественной войны Павел Павлович Сюткин отмечает сегодня вековой юбилей. Сейчас полковник в отставке живет в Сочи, но сохраняет связь с родным городом. От всех жителей Тюменской области желаю Вам, Павел Павлович, крепкого сибирского здоровья! С юбилеем!» — написал Моор. Сюткин в 1942 году добровольцем ушел на фронт из Тюмени. Сражался в артиллерии на Калининском, Брянском, 2-м Прибалтийском и 3-м Белорусском фронтах. В 1944 году за мужество и героизм, проявленные в боях, был представлен к званию Героя Советского Союза, однако наградные документы затерялись в архивах. В 2008 году Президент России Владимир Путин подписал Указ о присвоении ветерану звания Героя России. Ранее URA.RU сообщало, что в честь Героев России в Тюмени установили парты, за которыми будут сидеть лучшие ученики. В данный момент известно о партах, посвященных Роману Шадрину и Владимиру Шарпатову.