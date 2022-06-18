Юлия Савичева призналась, какой западный фильм сделал ее певицей

Певица Савичева, рассказала какой западный фильм повлиял на ее жизнь Фото: Владимир Андреев © URA.RU

Певица Юлия Савичева, родившаяся в Кургане, рассказала, что на ее решение начать петь повлияла американская кинокартина «Телохранитель» и ее саундтрек. Своими воспоминаниями она поделилась на страницах портала Попкорнnews.

«Я начала петь в семь лет, после того как услышала песню Уитни Хьюстон из фильма „Телохранитель“. Она играла абсолютно везде. И я решила ее выучить. Меня так покорил ее голос, что я захотела петь так же», — сообщила Савичева изданию. Речь идет о композиции «I Will Always Love You» 1992 года.

Савичева вспоминает, что пыталась подражать голосу Уитни Хьюстон. При этом она понимала, что до уровня американской певицы ей далеко, и поэтому удивлялась, когда родители и родственники хвалили ее детское исполнение.

Однако маленькая Савичева продолжала подражать таким певицам как Селин Дион, Уитни Хьюстон и Тони Брэкстон, пела их песни на детских праздниках. Артистка считает, что это помогло ей укрепиться в своем решении стать звездой. Она до сих пор оттачивает мастерство, копируя творчество мировых знаменитостей.

Ранее URA.RU сообщало, что Савичева призналась в любви к творчеству Майкла Джексона. Также выходец из Кургана, музыкант Максим Фадеев рассказал, что переменил свое отношение к Западу.