Военный обозреватель сообщил о возвращении ЛНР к мирной жизни

20 июня 2022 в 03:32 Размер текста - 17 +

В домах прошел ремонт, их уже красят, сообщили в ЛНР Фото: Игорь Меркулов © URA.RU новость из сюжета Спецоперация РФ на Украине Российская Федерация проводит в республиках Донбасса уникальную гуманитарную операцию. За пять месяцев в Луганской Народной Республике (ЛНР) к мирной жизни вернулись десятки освобожденных от украинских военнослужащих населенных пунктов. Об этом рассказал военный обозреватель «Известий» Алексей Рамм. Рамм побывал в городе Счастье, который за восемь лет Украина превратила в оборонительный район, и увидел, как там налаживается мирная жизнь. Он стал свидетелем строительства госпиталя, который Минобороны РФ возводит для жителей Луганской области. Отмечается, что при поддержке РФ в Донбассе также восстанавливают дороги. Отмечается, что ВСУ «отброшены» от города Счастье, поэтому «восстановительные работы идут полным ходом. На дорогах уже нет следов прошедших боев, в домах прошел ремонт, их уже красят. Начал работать общественный транспорт. Везде уже видны флаги Луганской Народной Республики и Российской Федерации», сказал офицер Народной милиции ЛНР, передают его слова «Известия». Ранее сообщалось, что на Петербургском международном экономическом форуме подписано соглашение между гуманитарным центром «Единой России» и главами ДНР и ЛЕНР Денисом Пушилиным и Леонидом Пасечником. Документы предполагают решение гуманитарных вопросов, оказание юридической, медицинской помощи гражданам, подготовку педагогов ЛДНР. На территории ЛДНР уже работает 20 гуманитарных центров партии, почти половина из которых — в Мариуполе. Первый и самый большой центр помощи был открыт 24 марта. Там пострадавшим от украинских обстрелов жителям оказывается медицинская помощь, раздаются сим-карты с российскими номерами, а также оказывается помощь в поиске пропавших родственников. После участившихся обстрелов Донбасса со стороны украинских военных и националистов Россия была вынуждена начать спецоперацию по демилитаризации и денацификации Украины. Российские военные спасают население ДНР и ЛНР от зверств ВСУ и нацбатов. Пушилин заявлял, что республика не исключает возможности вхождения в состав России после полного освобождения территории. Глава ЛНР также сообщал, что может пройти референдум о вхождении в состав РФ. Если вы хотите сообщить новость, напишите нам Узнавайте все важные новости дня о спецоперации в Украине за две минуты. Подпишитесь на наш дайджест!

Российская Федерация проводит в республиках Донбасса уникальную гуманитарную операцию. За пять месяцев в Луганской Народной Республике (ЛНР) к мирной жизни вернулись десятки освобожденных от украинских военнослужащих населенных пунктов. Об этом рассказал военный обозреватель «Известий» Алексей Рамм. Рамм побывал в городе Счастье, который за восемь лет Украина превратила в оборонительный район, и увидел, как там налаживается мирная жизнь. Он стал свидетелем строительства госпиталя, который Минобороны РФ возводит для жителей Луганской области. Отмечается, что при поддержке РФ в Донбассе также восстанавливают дороги. Отмечается, что ВСУ «отброшены» от города Счастье, поэтому «восстановительные работы идут полным ходом. На дорогах уже нет следов прошедших боев, в домах прошел ремонт, их уже красят. Начал работать общественный транспорт. Везде уже видны флаги Луганской Народной Республики и Российской Федерации», сказал офицер Народной милиции ЛНР, передают его слова «Известия». Ранее сообщалось, что на Петербургском международном экономическом форуме подписано соглашение между гуманитарным центром «Единой России» и главами ДНР и ЛЕНР Денисом Пушилиным и Леонидом Пасечником. Документы предполагают решение гуманитарных вопросов, оказание юридической, медицинской помощи гражданам, подготовку педагогов ЛДНР. На территории ЛДНР уже работает 20 гуманитарных центров партии, почти половина из которых — в Мариуполе. Первый и самый большой центр помощи был открыт 24 марта. Там пострадавшим от украинских обстрелов жителям оказывается медицинская помощь, раздаются сим-карты с российскими номерами, а также оказывается помощь в поиске пропавших родственников. После участившихся обстрелов Донбасса со стороны украинских военных и националистов Россия была вынуждена начать спецоперацию по демилитаризации и денацификации Украины. Российские военные спасают население ДНР и ЛНР от зверств ВСУ и нацбатов. Пушилин заявлял, что республика не исключает возможности вхождения в состав России после полного освобождения территории. Глава ЛНР также сообщал, что может пройти референдум о вхождении в состав РФ.