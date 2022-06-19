В Крыму организовали «похороны» Байдена

20 июня 2022 в 03:59 Размер текста - 17 +

В Евпатории шутник устроил «похороны» президента США Джо Байдена Фото: Patrick Semansky AP/TASS По улицам Евпатории проехал автомобиль с прицепом, на котором находился инсценированный гроб президента Соединенных Штатов Америки Джо Байдена. Его «похороны» организовал неизвестный шутник, об этом сообщает «Крым 24». Согласно данным, автотранспорт был «украшен» декоративными черепами и религиозной символикой. На прицепе находился «гроб» Байдена, который «украшал», в том числе волочащийся по дороге флаг США. Также сообщается, что на крышке «гроба» разместили пластиковый скелет человека, «а на задней части инсталляции расположился портрет американского лидера с траурным венком». «Похороны» прошли 19 июня, передает «Крым 24». Ранее сообщалось, что на территории истринской сыроварни в деревне Дубровское Московской области появился козел по кличке Байден. Отмечалось, что животное живет со старой козой, имя которой — Меркель. Действующий президент США — Джо Байден, чьи «похороны» были организованы в Евпатории. Официально он 46-й президент США, который вступил в должность 20 января 2021 года. Байден родился в 1942 году, в ноябре 2021 года ему исполнилось 79 лет. Более ста тысяч россиян читают наши новости в телеграме! Присоединяйтесь и вы — подписывайтесь на канал URA.RU .

По улицам Евпатории проехал автомобиль с прицепом, на котором находился инсценированный гроб президента Соединенных Штатов Америки Джо Байдена. Его «похороны» организовал неизвестный шутник, об этом сообщает «Крым 24». Согласно данным, автотранспорт был «украшен» декоративными черепами и религиозной символикой. На прицепе находился «гроб» Байдена, который «украшал», в том числе волочащийся по дороге флаг США. Также сообщается, что на крышке «гроба» разместили пластиковый скелет человека, «а на задней части инсталляции расположился портрет американского лидера с траурным венком». «Похороны» прошли 19 июня, передает «Крым 24». Ранее сообщалось, что на территории истринской сыроварни в деревне Дубровское Московской области появился козел по кличке Байден. Отмечалось, что животное живет со старой козой, имя которой — Меркель. Действующий президент США — Джо Байден, чьи «похороны» были организованы в Евпатории. Официально он 46-й президент США, который вступил в должность 20 января 2021 года. Байден родился в 1942 году, в ноябре 2021 года ему исполнилось 79 лет.