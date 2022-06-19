В Тюменской области резко испортится погода

Гроза, град и штормовой ветер ожидают тюменцев днем 20 июня. Об этом сообщается в сводке управления МЧС по региону.
«20 июня в Тюменской области ожидаются дожди, местами — сильные, в отдельных районах гроза. Днем возможен град, ветер юго-восточный с переходом на северо-западный, местами порывы до 19 м/с», — сообщается в сводке регионального управления МЧС.
Температура воздуха в течение дня будет достигать 33 градусов выше нуля. Средние значения составят от 23 до 28 градусов тепла.
В МЧС предупреждают: при усилении ветра стоит держаться подальше от плохо закрепленных конструкций, линий электропередач и деревьев. Родителям нужно внимательнее следить за детьми, а водителям пережидать непогоду на обочинах, включив аварийные огни.
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Гроза, град и штормовой ветер ожидают тюменцев днем 20 июня. Об этом сообщается в сводке управления МЧС по региону. «20 июня в Тюменской области ожидаются дожди, местами — сильные, в отдельных районах гроза. Днем возможен град, ветер юго-восточный с переходом на северо-западный, местами порывы до 19 м/с», — сообщается в сводке регионального управления МЧС. Температура воздуха в течение дня будет достигать 33 градусов выше нуля. Средние значения составят от 23 до 28 градусов тепла. В МЧС предупреждают: при усилении ветра стоит держаться подальше от плохо закрепленных конструкций, линий электропередач и деревьев. Родителям нужно внимательнее следить за детьми, а водителям пережидать непогоду на обочинах, включив аварийные огни.