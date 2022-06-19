Власти помогут пермякам зарабатывать через Telegram

20 июня 2022 в 11:26 Размер текста - 17 +

Пермские предприниматели смогут продавать товары через интернет-магазин в Telegram Фото: Денис Моргунов © URA.RU Центр «Мой бизнес» запустил новую услугу для малых и средних предпринимателей Перми. Бизнесменам помогут открыть собственный интернет-магазин в Telegram. «Не все предприниматели знают, что в Telegram можно не только косвенно поддерживать свой бизнес, но и открыть реальный онлайн-магазин: размещать товары и услуги, подключить оплату, информировать покупателей. Обратившись в центр „Мой бизнес“ за новой комплексной услугой, предприниматель получит готовый интернет — магазин на основе бота в Telegram», — сообщается на сайте центра «Мой бизнес». В комплексную услугу входит: написание технического задания на создание чат-бота

создание чат-бота

выгрузка до 15 карточек с товаром

подключение эквайринга

предоставление информационных материалов о самостоятельной выгрузке товаров из баз exсel, 1С, Битрикс24 для дальнейшего наполнения товаром. Услуга бесплатная. Отдельно предприниматели оплачивают лицензию на чат бот в размере 1490 рублей в месяц при условии подключения эквайринга, либо 899 рублей в месяц в рамках базовой лицензии. Заявки принимаются в пермском центре «Мой бизнес» по адресу ул. Ленина 68. Также услугу можно оформить дистанционно. Тысячи пермяков читают наши новости в телеграме! Присоединяйтесь и вы — подписывайтесь на канал «Большая П» .

Центр «Мой бизнес» запустил новую услугу для малых и средних предпринимателей Перми. Бизнесменам помогут открыть собственный интернет-магазин в Telegram. «Не все предприниматели знают, что в Telegram можно не только косвенно поддерживать свой бизнес, но и открыть реальный онлайн-магазин: размещать товары и услуги, подключить оплату, информировать покупателей. Обратившись в центр „Мой бизнес“ за новой комплексной услугой, предприниматель получит готовый интернет — магазин на основе бота в Telegram», — сообщается на сайте центра «Мой бизнес». В комплексную услугу входит: Услуга бесплатная. Отдельно предприниматели оплачивают лицензию на чат бот в размере 1490 рублей в месяц при условии подключения эквайринга, либо 899 рублей в месяц в рамках базовой лицензии. Заявки принимаются в пермском центре «Мой бизнес» по адресу ул. Ленина 68. Также услугу можно оформить дистанционно.