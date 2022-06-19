19 июня 2022
18 июня 2022
17 июня 2022

Власти помогут пермякам зарабатывать через Telegram

© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
Клипарт Google и Telegram. Тюмень, смартфон, telegram, телеграм
Пермские предприниматели смогут продавать товары через интернет-магазин в Telegram Фото:

Центр «Мой бизнес» запустил новую услугу для малых и средних предпринимателей Перми. Бизнесменам помогут открыть собственный интернет-магазин в Telegram.

«Не все предприниматели знают, что в Telegram можно не только косвенно поддерживать свой бизнес, но и открыть реальный онлайн-магазин: размещать товары и услуги, подключить оплату, информировать покупателей. Обратившись в центр „Мой бизнес“ за новой комплексной услугой, предприниматель получит готовый интернет — магазин на основе бота в Telegram», — сообщается на сайте центра «Мой бизнес».

В комплексную услугу входит:

  • написание технического задания на создание чат-бота
  • создание чат-бота
  • выгрузка до 15 карточек с товаром
  • подключение эквайринга
  • предоставление информационных материалов о самостоятельной выгрузке товаров из баз exсel, 1С, Битрикс24 для дальнейшего наполнения товаром.

Услуга бесплатная. Отдельно предприниматели оплачивают лицензию на чат бот в размере 1490 рублей в месяц при условии подключения эквайринга, либо 899 рублей в месяц в рамках базовой лицензии. Заявки принимаются в пермском центре «Мой бизнес» по адресу ул. Ленина 68. Также услугу можно оформить дистанционно.

Тысячи пермяков читают наши новости в телеграме! Присоединяйтесь и вы — подписывайтесь на канал «Большая П».

Центр «Мой бизнес» запустил новую услугу для малых и средних предпринимателей Перми. Бизнесменам помогут открыть собственный интернет-магазин в Telegram. «Не все предприниматели знают, что в Telegram можно не только косвенно поддерживать свой бизнес, но и открыть реальный онлайн-магазин: размещать товары и услуги, подключить оплату, информировать покупателей. Обратившись в центр „Мой бизнес“ за новой комплексной услугой, предприниматель получит готовый интернет — магазин на основе бота в Telegram», — сообщается на сайте центра «Мой бизнес». В комплексную услугу входит: Услуга бесплатная. Отдельно предприниматели оплачивают лицензию на чат бот в размере 1490 рублей в месяц при условии подключения эквайринга, либо 899 рублей в месяц в рамках базовой лицензии. Заявки принимаются в пермском центре «Мой бизнес» по адресу ул. Ленина 68. Также услугу можно оформить дистанционно.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Система Orphus

{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
Загрузка...