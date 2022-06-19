Власти помогут пермякам зарабатывать через Telegram

Центр «Мой бизнес» запустил новую услугу для малых и средних предпринимателей Перми. Бизнесменам помогут открыть собственный интернет-магазин в Telegram.
«Не все предприниматели знают, что в Telegram можно не только косвенно поддерживать свой бизнес, но и открыть реальный онлайн-магазин: размещать товары и услуги, подключить оплату, информировать покупателей. Обратившись в центр „Мой бизнес“ за новой комплексной услугой, предприниматель получит готовый интернет — магазин на основе бота в Telegram», — сообщается на сайте центра «Мой бизнес».
В комплексную услугу входит:
- написание технического задания на создание чат-бота
- создание чат-бота
- выгрузка до 15 карточек с товаром
- подключение эквайринга
- предоставление информационных материалов о самостоятельной выгрузке товаров из баз exсel, 1С, Битрикс24 для дальнейшего наполнения товаром.
Услуга бесплатная. Отдельно предприниматели оплачивают лицензию на чат бот в размере 1490 рублей в месяц при условии подключения эквайринга, либо 899 рублей в месяц в рамках базовой лицензии. Заявки принимаются в пермском центре «Мой бизнес» по адресу ул. Ленина 68. Также услугу можно оформить дистанционно.
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