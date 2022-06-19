В Челябинске постоянно ведутся работы по выявлению «заброшек» Фото: Вадим Ахметов © URA.RU

В Челябинске снесут все заброшенные здания. Об этом 20 июня на аппаратном совещании сообщила глава Челябинска Наталья Котова.

«По сносу — максимально все многоквартирные дома (МКД), все незавершенные объекты, все, что касается муниципального имущества, прямо составьте график. Потому что сейчас лето, сейчас много детей играет на улице. Для того, чтобы предотвратить несчастные случаи, нужно всю эту работу довести до логического конца», — распорядилась мэр города.

В столице региона детей часто можно увидеть играющими на заброшенных территориях, в долгостроях в том числе. В соцсетях челябинцы публикуют десятки фото и сообщений о недостроенных объектах, опасных для жизни и здоровья.

В мэрии города постоянно ведутся работы по выявлению недостроев и заброшенных строений. В конце июня — начале июля планируется проведение аукционов, на которых будут выставлены десять объектов незавершенного строительства. Это объекты, которые были изъяты на основании решения судов и пойдут под снос.

В отношении пяти многоквартирных домов в Челябинске уже заключены муниципальные контракты и определяется стоимость для проведения работ по сносу по адресам: ул. Стахановцев, 254, ул. Потемкина, 43 и ул. Доватора, 46, пост ДПС на Бродокалмакском тракте, ул. Энергетиков 30А, дом в поселке Мясокомбинат, 10А.