Курганец Денис Стариков ищет жертв развала Советского Союза и собирает подписи для коллективного иска против экс-президента СССР Михаила Горбачева. Об этом URA.RU рассказал сам активист.
«После того, как Верховный суд отклонил очередную жалобу к рассмотрению, наше движение активистов решило подать коллективный иск со сбором миллиона подписей. В сборе участвуют не только граждане России, но и постсоветского пространства, если они считают, что их права были нарушены после незаконного развала СССР», — рассказал URA.RU Стариков, осуществляющий сбор подписей в Кургане.
После отмены незаконных действий по развалу СССР, страна автоматически переходит в границы по международному праву, говорит мужчина. «Мы вернемся в границы, которые определяются окончанием Второй мировой войны. Тогда мировые лидеры поделили земли и закрепили их в международном праве. Ни одна из постсоветских республик на сегодняшний день не прошла процедуру выхода из СССР, а значит развал Советского Союза в 1991 году был незаконным», — заявляет активист. Об этом он также говорит в видео, опубликованном на личной странице в соцсети «ВКонтакте». Всего на 19 июня активисты собрали более 140 тысяч подписей.
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Курганец Денис Стариков ищет жертв развала Советского Союза и собирает подписи для коллективного иска против экс-президента СССР Михаила Горбачева. Об этом URA.RU рассказал сам активист. «После того, как Верховный суд отклонил очередную жалобу к рассмотрению, наше движение активистов решило подать коллективный иск со сбором миллиона подписей. В сборе участвуют не только граждане России, но и постсоветского пространства, если они считают, что их права были нарушены после незаконного развала СССР», — рассказал URA.RU Стариков, осуществляющий сбор подписей в Кургане. После отмены незаконных действий по развалу СССР, страна автоматически переходит в границы по международному праву, говорит мужчина. «Мы вернемся в границы, которые определяются окончанием Второй мировой войны. Тогда мировые лидеры поделили земли и закрепили их в международном праве. Ни одна из постсоветских республик на сегодняшний день не прошла процедуру выхода из СССР, а значит развал Советского Союза в 1991 году был незаконным», — заявляет активист. Об этом он также говорит в видео, опубликованном на личной странице в соцсети «ВКонтакте». Всего на 19 июня активисты собрали более 140 тысяч подписей. Ранее URA.RU писало, что в Курганской области действует движение за восстановление прав граждан СССР. Некоторых активистов признали виновными в призывах к террористической и экстремисткой деятельности. Подобные уголовные дела возбуждаются и в других регионах.