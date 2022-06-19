Курганский активист ищет жертв развала СССР и собирает подписи (архивное фото) Фото: Игорь Меркулов © URA.RU

Курганец Денис Стариков ищет жертв развала Советского Союза и собирает подписи для коллективного иска против экс-президента СССР Михаила Горбачева. Об этом URA.RU рассказал сам активист.

«После того, как Верховный суд отклонил очередную жалобу к рассмотрению, наше движение активистов решило подать коллективный иск со сбором миллиона подписей. В сборе участвуют не только граждане России, но и постсоветского пространства, если они считают, что их права были нарушены после незаконного развала СССР», — рассказал URA.RU Стариков, осуществляющий сбор подписей в Кургане.

После отмены незаконных действий по развалу СССР, страна автоматически переходит в границы по международному праву, говорит мужчина. «Мы вернемся в границы, которые определяются окончанием Второй мировой войны. Тогда мировые лидеры поделили земли и закрепили их в международном праве. Ни одна из постсоветских республик на сегодняшний день не прошла процедуру выхода из СССР, а значит развал Советского Союза в 1991 году был незаконным», — заявляет активист. Об этом он также говорит в видео, опубликованном на личной странице в соцсети «ВКонтакте». Всего на 19 июня активисты собрали более 140 тысяч подписей.

Ранее URA.RU писало, что в Курганской области действует движение за восстановление прав граждан СССР. Некоторых активистов признали виновными в призывах к террористической и экстремисткой деятельности. Подобные уголовные дела возбуждаются и в других регионах.

Если вы хотите сообщить новость, напишите нам