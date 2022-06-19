19 июня 2022

Свердловский аспирант победил на всероссийском конкурсе

© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
Компьютерная клавиатура. Челябинск, писатель, журналист, клавиатура, пальцы, сисадмин, компьютер, хакер, рука, удаленная работа, удаленка, офисная техника
Аспирант предлагает создать систему данных об инфекционной заболеваемости Фото:

Аспирант Уральского государственного медицинского университета Владислав Чалапа одержал победу во Всероссийском конкурсе «Моя страна — моя Россия» в номинации «Мое здоровье». Об этом URA.RU сообщили в пресс-службе вуза.

«Разработка Владислава Чалапы, над которой он трудился, может служить инструментом коммуникации между специалистами здравоохранения и органами власти. Цель проекта — создать систему данных об инфекционной заболеваемости», — сказано в сообщении.

По словам самого Чапалы, в стране существует сеть лабораторных данных, которые хранятся в разных источниках, но они не вполне упорядочены. «Смысл проекта в том, что мы собираем разнообразные данные о случаях заболевания и пытаемся представлять их в виде интерактивных карт. Поскольку ранее у нас была начата работа, связанная с кишечной инфекцией, то реализацию проекта начали именно с этого заболевания», — отметил аспирант.

С каждым годом растет число участников и сторонников этого проекта. «В номинации „Мое здоровье“, куратором которой является Уральской государственный медицинский университет совместно с Минздравом РФ, в этом году заявили проекты около 7 000 человек. Каждый участник уже сделал свой вклад в укрепление и сохранение здоровья населения страны», — отметила ректор УГМУ Ольга Ковтун.

Ранее URA.RU писало, что развитие науки в России идет в рамках десятилетия Науки, объявленного президентом РФ Владимиром Путиным. Действия правительства страны в первую очередь направлены на развитие отечественных производств, переход на широкое использование собственных оригинальных технологий.

Если вы хотите сообщить новость, напишите нам

Тысячи екатеринбуржцев читают наши новости в телеграме! Присоединяйтесь и вы — подписывайтесь на канал «Екатское Чтиво».

Аспирант Уральского государственного медицинского университета Владислав Чалапа одержал победу во Всероссийском конкурсе «Моя страна — моя Россия» в номинации «Мое здоровье». Об этом URA.RU сообщили в пресс-службе вуза. «Разработка Владислава Чалапы, над которой он трудился, может служить инструментом коммуникации между специалистами здравоохранения и органами власти. Цель проекта — создать систему данных об инфекционной заболеваемости», — сказано в сообщении. По словам самого Чапалы, в стране существует сеть лабораторных данных, которые хранятся в разных источниках, но они не вполне упорядочены. «Смысл проекта в том, что мы собираем разнообразные данные о случаях заболевания и пытаемся представлять их в виде интерактивных карт. Поскольку ранее у нас была начата работа, связанная с кишечной инфекцией, то реализацию проекта начали именно с этого заболевания», — отметил аспирант. С каждым годом растет число участников и сторонников этого проекта. «В номинации „Мое здоровье“, куратором которой является Уральской государственный медицинский университет совместно с Минздравом РФ, в этом году заявили проекты около 7 000 человек. Каждый участник уже сделал свой вклад в укрепление и сохранение здоровья населения страны», — отметила ректор УГМУ Ольга Ковтун. Ранее URA.RU писало, что развитие науки в России идет в рамках десятилетия Науки, объявленного президентом РФ Владимиром Путиным. Действия правительства страны в первую очередь направлены на развитие отечественных производств, переход на широкое использование собственных оригинальных технологий.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Система Orphus

{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
Загрузка...