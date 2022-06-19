Свердловский аспирант победил на всероссийском конкурсе

Аспирант предлагает создать систему данных об инфекционной заболеваемости Фото: Вадим Ахметов © URA.RU

Аспирант Уральского государственного медицинского университета Владислав Чалапа одержал победу во Всероссийском конкурсе «Моя страна — моя Россия» в номинации «Мое здоровье». Об этом URA.RU сообщили в пресс-службе вуза.

«Разработка Владислава Чалапы, над которой он трудился, может служить инструментом коммуникации между специалистами здравоохранения и органами власти. Цель проекта — создать систему данных об инфекционной заболеваемости», — сказано в сообщении.

По словам самого Чапалы, в стране существует сеть лабораторных данных, которые хранятся в разных источниках, но они не вполне упорядочены. «Смысл проекта в том, что мы собираем разнообразные данные о случаях заболевания и пытаемся представлять их в виде интерактивных карт. Поскольку ранее у нас была начата работа, связанная с кишечной инфекцией, то реализацию проекта начали именно с этого заболевания», — отметил аспирант.

С каждым годом растет число участников и сторонников этого проекта. «В номинации „Мое здоровье“, куратором которой является Уральской государственный медицинский университет совместно с Минздравом РФ, в этом году заявили проекты около 7 000 человек. Каждый участник уже сделал свой вклад в укрепление и сохранение здоровья населения страны», — отметила ректор УГМУ Ольга Ковтун.

Ранее URA.RU писало, что развитие науки в России идет в рамках десятилетия Науки, объявленного президентом РФ Владимиром Путиным. Действия правительства страны в первую очередь направлены на развитие отечественных производств, переход на широкое использование собственных оригинальных технологий.

Если вы хотите сообщить новость, напишите нам